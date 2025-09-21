गाजियाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, महिला कॉन्स्टेबल को टक्कर मारने के बाद ट्रक ने कुचला, मौत

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में नेशनल हाईवे-9 पर शनिवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया. जिससे महिला कॉन्स्टेबल की मौत हो गई. हादसा वेव सिटी थाना क्षेत्र के लाल कुआं के पास ओम साईं फार्म हाउस के सामने हुआ. यहां स्कूटी से जा रही महिला कॉन्स्टेबल को ट्रक ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलते ही वेव सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया. हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है. मृतका की पहचान कॉन्स्टेबल अनुराधा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मुजफ्फरनगर की निवासी थीं.

यह भी पढ़ें: पापड़ी पुल पर फिर हादसा... पांच साल पहले जहां 24 लोगों की मौत हुई, उसी जगह नदी में समा गई SUV कार

2011 में पुलिस सेवा में हुई थीं भर्ती

अनुराधा अपनी स्कूटी से गाजियाबाद के गोविंदपुरम से थाना दादरी (गौतमबुद्ध नगर) की ओर जा रही थीं. इसी दौरान यह हादसा हो गया. ट्रक की टक्कर से वह सड़क पर गिर गईं और ट्रक के पहिए महिला कांस्टेबल के ऊपर चढ़ गए.

महिला कांस्टेबल अनुराधा 2011 में पुलिस सेवा में भर्ती हुईं थीं. पुलिस ने बताया कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला कॉन्स्टेबल को टक्कर मार दी. जिससे वह ट्रक के पहिए के नीचे आ गईं और कुचलकर उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया. ट्रक को जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है.

---- समाप्त ----