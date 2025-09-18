scorecardresearch
 

पापड़ी पुल पर फिर हादसा... पांच साल पहले जहां 24 लोगों की मौत हुई, उसी जगह नदी में समा गई SUV कार

राजस्थान में बूंदी के पापड़ी पुल पर एक बार फिर खौफनाक हादसा हो गया. यहां एक SUV अचानक मेज नदी में गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. यह वही जगह है, जहां पांच साल पहले एक बस हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई थी.

पापड़ी पुल पर बड़ा हादसा. (Photo: Representational)
पापड़ी पुल पर बड़ा हादसा. (Photo: Representational)

राजस्थान के बूंदी जिले में कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर एक बार फिर दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. यहां पापड़ी पुल से गुजर रही एक SUV अचानक अनियंत्रित होकर मेज नदी में जा गिरी. पुलिस का कहना है कि तेज धार में बहने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका शव बरामद कर लिया गया है. हादसे के बारे में जब लोगों को पता चला तो अफरा-तफरी मच गई.

एजेंसी के अनुसार, सूचना मिलते ही पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. नदी में पानी का बहाव तेज था, जिसकी वजह से रेस्क्यू में परेशानी हुई. 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह जगह पहले भी बड़े हादसे की गवाह रह चुकी है. 26 फरवरी 2020 को इसी पापड़ी पुल से एक बस मेज नदी में गिर गई थी. उस हादसे में शादी समारोह में शामिल होने वाले 31 लोग बस में सवार थे, जिनमें से 24 की मौके पर ही मौत हो गई थी. यह घटना आज भी लोगों की यादों में ताजा है. बुधवार को हुए इस हादसे ने पुराना जख्म हरा कर दिया.

पापड़ी पुल पर हुई घटना में एक 48 वर्षीय व्यापारी की मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि बुधवार रात 7.15 बजे हरिश खंडेलवाल अपनी SUV में मेज नदी पर बने पुल से गुजर रहे थे, तभी अनियंत्रित वाहन पुल से नीचे नदी में जा गिरा.

थाना प्रभारी (SHO) सुभाष शर्मा ने बताया कि पापड़ी पुल पर दोनों तरफ रेलिंग नहीं है और जगह पर लाइटिंग भी नहीं थी. इसी वजह से वाहन सीधे नदी में गिर गया. दुर्घटना के बाद SUV लगभग 20 फीट गहरे पानी में समा गई. स्थानीय रेस्क्यू टीम ने क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला. SUV में सवार हरीश खंडेलवाल का शव बरामद हुआ है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

