देवरिया: 'गे पार्टनर' ने दोस्त की 6 साल की बेटी से किया रेप, गुस्साए पिता ने चाकू से प्राइवेट पार्ट पर किया हमला

देवरिया निवासी रामबाबू यादव ने अपने समलैंगिक पार्टनर की नाबालिग बेटी के साथ रेप किया. मंगलवार की देर रात करीब डेढ़ बजे यह घटना हुई. पिता के जागने पर उसने गुस्से में चाकू से आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर वार किया और पुलिस को सूचना दी.

देवरिया में नाबालिग से रेप का आरोपी अरेस्ट (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के देवरिया में समलैंगिक संबंध में रह रहे दो पुरुषों में से एक ने दूसरे की 6 साल की बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दे दिया. बच्ची की चीख सुनकर पिता जागा और गुस्से में आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला कर दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है और मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. 

सालों से पति-पत्नी बनकर रह रहे थे दोनों

यह जघन्य घटना देवरिया के खुखुन्दू थाना क्षेत्र की है. महराजगंज निवासी रामबाबू यादव मजदूरी करता है और अविवाहित है. उसका दोस्त आर्केस्ट्रा में डांसर का काम करता है और शादी-शुदा होने के बावजूद रामबाबू के साथ पिछले कई सालों से एक ही किराए के मकान में पति-पत्नी की तरह रह रहा था, जहां रामबाबू 'पति' बना था. 

आरोपी ने पुलिस के सामने अपने समलैंगिक होने की बात स्वीकार की है. दोस्त की पत्नी उसके साथ इन हरकतों के कारण नहीं रहती थी, लेकिन हाल ही में उनकी 6 साल की बेटी पिता के पास रहने आई थी. 

चीख सुनकर जागा पिता, किया पलटवार

मंगलवार देर रात करीब डेढ़ बजे रामबाबू यादव ने अपने दोस्त की बेटी के साथ दरिंदगी करनी शुरू कर दी. बच्ची की चीख सुनकर पिता की नींद खुली। इस जघन्य कृत्य को देखकर पिता आक्रोशित हो उठा और उसने तुरंत चाकू से रामबाबू यादव के प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया. सूचना मिलते ही खुखुन्दू पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी रामबाबू को हिरासत में लेकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां पुलिस की मौजूदगी में उसका इलाज चल रहा है. 

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

एडिशनल एसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर खुखुन्दू पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पिता की तहरीर पर समुचित धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है. पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए रवाना किया गया है.  उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता और आरोपी दोनों एक ही साथ काम करते थे और एक ही साथ रहते थे. पुलिस मामले में आवश्यक विधिक कार्यवाही कर रही है. 

---- समाप्त ----
