फिरोजाबाद: कार से 2 करोड़ कैश लेकर फरार हुआ लूट का आरोपी एनकाउंटर में ढेर

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ 2 करोड़ रुपये की बड़ी लूट का मुख्य आरोपी नरेश खैर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया. नरेश छह दिन पहले गुजरात की एक कार से 2 करोड़ रुपये नकद लेकर फरार हुआ था. पुलिस ने इस मामले में कल ही छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन नरेश पुलिस की पकड़ से बाहर था.

रविवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन हाईवे नंबर-2 पर थाना मक्खनपुर इलाके में शौच के बहाने वह पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला. फरारी के बाद पुलिस ने उसकी तलाश के लिए तत्काल चार टीमें गठित कर दीं और जिलेभर में चेकिंग अभियान चलाया. देर शाम बीएमआर होटल के पीछे उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई.

40 लाख रुपये कैश बरामद

पुलिस के अनुसार नरेश ने पहले से ही इलाके में एक जगह हथियार छिपाकर रखे थे. मुठभेड़ के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और बाद में दम तोड़ दिया. पुलिस ने उसके पास से 40 लाख रुपये कैश, दो पिस्टल और कई खोखे-कारतूस बरामद किए.

जानकारी के मुताबिक, नरेश खैर अलीगढ़ का रहने वाला था और उस पर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. वह शातिर अपराधी माना जाता था और पुलिस उसकी लंबे समय से तलाश कर रही थी. उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए डीआईजी आगरा रेंज ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

सात आरोपियों की गिरफ्तारी

इस मुठभेड़ के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. वहीं, पुलिस का कहना है कि फरार अपराधियों और उनके नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 2 करोड़ की लूट के मामले में अब तक सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बरामदगी की कार्रवाई जारी है.

