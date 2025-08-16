scorecardresearch
 

ग्रेटर नोएडा वेस्ट: इको विलेज-2 सोसाइटी की मार्केट में लगी भीषण आग, ATM समेत तीन दुकानें खाक

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज-2 सोसाइटी की मुख्य मार्केट में शनिवार दोपहर एटीएम मशीन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. आग तेजी से फैलकर बगल की किराना सहित तीन दुकानों तक पहुंच गई. फायर ब्रिगेड ने एक घंटे की मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया. हादसे में जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का नुकसान बताया जा रहा है.

एटीएम मशीन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई.(Photo: Arun Tyagi/ITG)
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज-2 सोसाइटी में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई. आग सोसाइटी की मुख्य मार्केट के बाहर बने एक निजी बैंक के एटीएम से शुरू हुई और देखते ही देखते बगल की किराना व अन्य दुकानों तक फैल गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि राहत की बात रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

जानकारी के मुताबिक, एटीएम मशीन से अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में उसमें से लपटें निकलने लगीं. आग इतनी तेजी से फैली कि पास की किराना दुकान और दो अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया. घटना के समय मौजूद लोग घबराकर बाहर भागने लगे. दुकानदार और स्थानीय लोग शुरुआत में खुद आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लपटों की तीव्रता बढ़ने पर उन्हें पीछे हटना पड़ा.

घटना की सूचना पाकर फायर सर्विस यूनिट और बिसरख कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. दमकल की दो गाड़ियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया. टीम ने सोसाइटी में लगे अग्निशमन यंत्रों की भी मदद ली. दुकान मालिकों का कहना है कि इस घटना में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

वहीं, पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में एटीएम में शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है. फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
