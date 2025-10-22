scorecardresearch
 

इटावा: फोटोकॉपी मशीन से छाप लिए 500-200 के नकली नोट, फिर...

इटावा जिले की सैफई पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से 30,200 रुपये के नकली नोट, एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल और स्विफ्ट कार बरामद की है. आरोपी फोटो कॉपी मशीन से नोट छापकर ग्रामीण दुकानदारों को ठगते थे.

नकली नोट छापने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
नकली नोट छापने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. सैफई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 30,200 रुपये के नकली नोट, एक अवैध तमंचा, तीन कारतूस, एक एंड्रॉयड फोन और एक स्विफ्ट कार बरामद हुई है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गिरोह के सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदारों को असली समझकर नकली नोट थमाते थे. बरामद नोट 500 और 200 रुपये के हैं. जांच में सामने आया है कि ये लोग आगरा के बाह क्षेत्र से नकली नोट लाते थे और आपस में बराबर बांट लेते थे.

नकल नोट छापने वालों का भंडाफोड़ हुआ

गिरफ्तार आरोपियों में से कई के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक तुलसीपुर मोड़ के पास नकली नोटों के साथ बैठे हैं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पांचों को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी में नकली नोटों की गड्डियां बरामद हुईं.

पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार 

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे योगेश बरुआ नाम के शख्स से नकली नोट खरीदते थे, जो फोटोकॉपी मशीन से असली नोटों की हूबहू नकल तैयार करता था. बताया गया कि 20 हजार असली नोटों के बदले 50 हजार के नकली नोट बनाए जाते थे. पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क की जांच में जुटी है. इस घटना के खुलासे से हर कोई हैरान है. 

