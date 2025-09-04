'एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर...' गाने पर थाने के सामने बनाई REEL, संभल पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन

यूपी के संभल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें नई उम्र के लड़के 'एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर...', गाने पर थाने के सामने ही रील बनाते नजर आ रहे हैं. दर्जन भर लड़कों का ये ग्रुप थाने के बाहर सड़क पर नाचते-गाते और हुड़दंग मचाते नजर आ रहा है. लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने इन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई. हालांकि, सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने और शिकायत मिलने के बाद एसपी केके बिश्नोई ने तुरंत ही मामले का संज्ञान लिया. जिसके बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई और हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर लिया.

सलाखों के पीछे पहुंचे रीलबाज

इस मामले में संभल पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार है. नौ युवकों के खिलाफ नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जिस हयातनगर थाने के गेट पर लड़कों ने रीलबाजी की थी, उसी थाने के गेट पर खड़े होकर पुलिस के सामने कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए.

आपको बता दें कि "एक खटोला जेल के अंदर... एक खटोला जेल के बाहर, बाहर आले पे शूटर बैठे, भीतर ले पे बैठा यार..." इस मशहूर गाने पर थाने के गेट पर रील बनाने वाले युवाओं का 'रीलबाजी' वाला शौक उन पर भारी पड़ गया. पुलिस ने इन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. अब उसी थाने के गेट पर वो कान पकड़कर माफी मांगते दिख रहे हैं.

ये लड़के पकड़े गए

Advertisement

एसपी केके बिश्नोई ने इस मामले पर संज्ञान लिया, जिसके बाद पुलिस ने लड़कों पर मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने अब तक 5 युवकों को गिरफ्तार किया है. हयातनगर थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला संज्ञान में आया था. पुलिस के द्वारा इस वीडियो की जांच पड़ताल की गई तो थाने के गेट पर खड़े होकर रील बनाने वाले युवकों की पहचान हुई. जिसके के बाद पुलिस ने वीडियो में देखने वाले शिवा गौतम, दिवेश, श्रेष्ठ, आशीष, नितिन, विनीत, शरद और मुकुल के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया. जबकि, तीन चार अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया. देखें वीडियो-

गिरफ्तारी के बाद कान पकड़कर मांगी माफी

गिरफ्तारी के बाद लड़कों ने कहा कि हम लोगों से गलती हुई है, दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, न ही ऐसे बीच सड़क पर खड़े होकर कोई डांस करेंगे. फिर कभी थाने/चौकी के सामने ऐसी वीडियो नहीं बनाई जाएगी. हम लोग माफी चाहते हैं.

---- समाप्त ----