बाराबंकी में भारी बारिश के बीच हाइवे पर पलट गई डबल डेकर बस, 30 यात्री घायल, दो की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक निजी डबल डेकर बस पलट गई. इस हादसे में 30 यात्री घायल हो गए. यह घटना लखनऊ-अयोध्या राजमार्ग पर देर रात को हुई, जब बस गोरखपुर से दिल्ली जा रही थी.

बाराबंकी पुलिस के अनुसार, स्लीपर बस के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे बस हाईवे पर पलट गई. इससे धरौली गांव के पास घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. यात्रियों की मदद के लिए चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बस में फंसे लोगों को निकालना शुरू कर दिया.

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए. लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद, सभी घायल यात्रियों को बाहर निकाला गया और राम सनेही घाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजा गया.

सीएचसी अधीक्षक डॉ. अमरेश वर्मा ने बताया कि 30 घायल यात्रियों का इलाज किया गया, जिनमें से दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया.

उप-विभागीय मजिस्ट्रेट अनुराग सिंह और क्षेत्राधिकारी जटाशंकर मिश्रा ने बताया कि बस को किनारे करने और राजमार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया.

वहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. प्रशासन ने घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और राजमार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए कदम उठाए. अधिकारियों ने दुर्घटना का कारण भारी बारिश और सड़क पर फिसलन बताया. उन्होंने यात्रियों और स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया.

