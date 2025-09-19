scorecardresearch
 

दिशा पाटनी के घर फायरिंग केस में दो नाबालिग पकड़े गए... फेसबुक के जरिए गैंग में हुए थे भर्ती, Video

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में दो नाबालिग शूटरों को पकड़ लिया गया है. इन शूटरों ने 11 सितंबर को दिशा के घर के बाहर फायरिंग की थी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस फायरिंग मामले में कुल चार शूटर शामिल थे, जिनमें दो मुठभेड़ में ढेर हो गए थे. अब पकड़े गए दो नाबालिगों से पूछताछ की जा रही है.

वीडियो में फायरिंग करते दिखे शूटर. (Photo: Screengrab)
बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली में स्थित घर के बाहर लगातार दो दिन तक फायरिंग की घटना ने सनसनी फैला दी थी. दिशा के घर के बाहर 11 और 12 सितंबर को शूटरों ने गोलियां चलाई थीं, जिसके बाद डर का माहौल हो गया था. आज तक/इंडिया टुडे के पास 11 सितंबर का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें शूटरों को फायरिंग करते देखा जा सकता है. इस मामले में पुलिस ने दो नाबालिग शूटरों को पकड़ लिया है.

पुलिस के अनुसार, ये शूटर 11 सितंबर को ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बाइक से फायरिंग करने पहुंचे थे. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें पकड़ लिया है, इसी के साथ हथियार भी बरामद किया गया है. पुलिस का कहना है कि एक्ट्रेस के घर के बाहर हुई फायरिंग में कुल चार शूटर शामिल थे, जिनमें दो एनकाउंटर में ढेर हो गए थे. अब दो अन्य नाबालिगों को भी पकड़ लिया गया है.

यहां देखें Video

यह भी पढ़ें: दिशा पाटनी केस: कल्लू और अरुण का खेल खत्म, अब नकुल-विजय की बारी, आखिरी बार यहां दिखे दोनों शूटर

इस फायरिंग मामले की जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इसकी पूरी साजिश विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने रची थी.

CCTV में फायरिंग करते दिखाई दे रहे 2 शूटरों को रोहित गोदारा गैंग ने ऑनलाइन रिक्रूट किया था. सोशल मीडिया के जरिए इनकी भर्ती हुई थी. दोनों शूटर फेसबुक पर काफी एक्टिव थे. गोदारा गैंग ने इन लड़कों को रिक्रूट किया, ब्रेन वॉश किया, जिसके बाद दोनों को दिशा के घर पर फायरिंग करने का टास्क दिया गया था.

आज तक/इंडिया टुडे के पास 11 सितंबर का CCTV फुटेज मौजूद है, जिसमें शूटरों को दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है. अब पुलिस ने पकड़े गए दोनों नाबालिगों से पूछताछ शुरू कर दी है. CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि शूटर 11 सितंबर को दिशा के घर के बाहर गोलियां चला रहे हैं. घटना के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग दहशत में आ गए थे.

