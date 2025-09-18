दिशा पाटनी केस: कल्लू और अरुण का खेल खत्म, अब नकुल-विजय की बारी, आखिरी बार यहां दिखे दोनों शूटर

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर 12 सितंबर को हुई फायरिंग के मामले में यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम ने दो गैंगस्टरों को ढेर कर दिया. मारे गए बदमाशों की पहचान रोहतक के रविंद्र उर्फ कल्लू और सोनीपत के अरुण में हुई. अब इस मामले में कई और नए खुलासे हुए हैं.

दो फरार शूटरों की तस्वीर आई सामने

आज तक के पास इस मामले में फरार दो और शूटरों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें है जो इस मामले में फरार हैं और पुलिस टीम उनकी तलाश कर रही है. फरार हुए इन दोनों बदमाशों के नाम नकुल और विजय बताए जा रहे हैं, जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने के मामल में रेकी का जिम्मा संभाला था.

5-6 दिनों तक की थी रेकी

जानकारी के मुताबिक, ये दोनों शूटर 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच तीन से चार बार बरेली आए थे. 11 सितंबर को इन्होंने घर के आसपास की फाइनल रेकी की और 12 सितंबर को फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया. 9 सितंबर को ये दोनों एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे. फुटेज में दोनों को साफ देखा जा सकता है.

अधिकारियों का कहना है एनकाउंटर के बाद इन फरार शूटरों की तलाश तेज कर दी गई है. एसटीएफ और पुलिस की टीमें इनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और इनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए तकनीकी इनपुट का इस्तेमाल किया जा रहा है. माना जा रहा है कि नकुल और विजय, रविंद्र उर्फ़ कल्लू और अरुण के साथ ही इस साजिश का हिस्सा थे, जिन्हें पहले ही मुठभेड़ में ढेर किया जा चुका है.

शूटरों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही पुलिस

एक्ट्रेस के घर पर फायरिंग के मामले ने बरेली सहित पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन शूटरों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और खुफिया नेटवर्क के जरिए इन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. वहीं, सुरक्षा एजेंसियां दिशा पाटनी और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर भी अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं.

पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि अगर इन फरार आरोपियों के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा कि इन्हें गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था.

