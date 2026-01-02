scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लखनऊ: बड़े इमामबाड़े में शर्मनाक हरकत, पेशाब करते युवक का वीडियो वायरल

लखनऊ के ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े की भूलभुलैया में युवक द्वारा पेशाब करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद चौक कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है. यह शिया समुदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है. हुसैनाबाद ट्रस्ट की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ, जो साल 2026 की पहली एफआईआर है. आरोपी युवक इमामबाड़े के भीतर कैसे पहुंचा. सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है.

Advertisement
X
आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज
आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले बड़ा इमामबाड़ा में एक शर्मनाक घटना सामने आई है. इमामबाड़े की भूलभुलैया के अंदर एक युवक द्वारा पेशाब करते हुए बनाए गए वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह स्थल शिया समुदाय के लिए विशेष धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाता है.

जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक भूलभुलैया के भीतर खुलेआम पेशाब करता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने और ऐतिहासिक धरोहर की मर्यादा भंग होने को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखा गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई.

युवक की आपत्तिजनक हरकत का वीडियो वायरल

सम्बंधित ख़बरें

up police prompt justice for victim within 24 hours
CM योगी की सख्ती से मेजर की बेटी को 24 घंटे में मिला न्याय, जानें पूरी खबर
Polluted water is a problem in Lucknow
लखनऊ में दूषित पानी की समस्या से जनता परेशान, देखें ये रिपोर्ट
cyber fraud
वित्त विभाग से रिटायर्ड बुर्जुर्ग से ठगे 90 लाख, 25 दिनों तक रखा था डिजिटल अरेस्ट
lucknow teenage boy assaulted and kidnapped by goons
लखनऊ में नाबालिग युवक के साथ अपहरण कर की मारपीट
Boy beaten
नाबालिग का अपहरण कर मारपीट, जोड़ता रहा हाथ, पिस्टल सटाकर मांगे 5 लाख

इस मामले में हुसैनाबाद ट्रस्ट के सहायक कार्यालय अधीक्षक ने लखनऊ की चौक कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने बताया कि यह साल 2026 में चौक कोतवाली में दर्ज होने वाली पहली एफआईआर है. शिकायत में धार्मिक स्थल की पवित्रता भंग करने, सार्वजनिक शालीनता को ठेस पहुंचाने और कानून-व्यवस्था से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की पहचान करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया अकाउंट्स और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से यह पता लगाया जा रहा है कि वीडियो कब और किसने बनाया.

Advertisement

धार्मिक स्थल की मर्यादा भंग करने पर FIR दर्ज

आरोपी युवक इमामबाड़े के भीतर कैसे पहुंचा. सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

बड़ा इमामबाड़ा न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि शिया समुदाय के लिए धार्मिक आस्था का भी प्रतीक है. यहां हर दिन देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं. ऐसे में इस तरह की घटना को बेहद गंभीर माना जा रहा है. स्थानीय लोगों और धर्मगुरुओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement