लखनऊ: बड़े इमामबाड़े में शर्मनाक हरकत, पेशाब करते युवक का वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले बड़ा इमामबाड़ा में एक शर्मनाक घटना सामने आई है. इमामबाड़े की भूलभुलैया के अंदर एक युवक द्वारा पेशाब करते हुए बनाए गए वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह स्थल शिया समुदाय के लिए विशेष धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाता है.

जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक भूलभुलैया के भीतर खुलेआम पेशाब करता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने और ऐतिहासिक धरोहर की मर्यादा भंग होने को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखा गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई.

युवक की आपत्तिजनक हरकत का वीडियो वायरल

इस मामले में हुसैनाबाद ट्रस्ट के सहायक कार्यालय अधीक्षक ने लखनऊ की चौक कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने बताया कि यह साल 2026 में चौक कोतवाली में दर्ज होने वाली पहली एफआईआर है. शिकायत में धार्मिक स्थल की पवित्रता भंग करने, सार्वजनिक शालीनता को ठेस पहुंचाने और कानून-व्यवस्था से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की पहचान करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया अकाउंट्स और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से यह पता लगाया जा रहा है कि वीडियो कब और किसने बनाया.

धार्मिक स्थल की मर्यादा भंग करने पर FIR दर्ज

आरोपी युवक इमामबाड़े के भीतर कैसे पहुंचा. सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

बड़ा इमामबाड़ा न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि शिया समुदाय के लिए धार्मिक आस्था का भी प्रतीक है. यहां हर दिन देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं. ऐसे में इस तरह की घटना को बेहद गंभीर माना जा रहा है. स्थानीय लोगों और धर्मगुरुओं ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

