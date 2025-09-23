देवरिया: दुर्गा प्रतिमा ले जाने वाला रास्ता था बदहाल, नेता जी ने कीचड़ में लेटकर किया प्रदर्शन, कुछ ही देर बाद जेसीबी लेकर पहुंच गए अफसर

उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक नेता ने बदहाल सड़क के विरोध में एक अनोखा प्रदर्शन किया. हिन्दू युवा वाहिनी के जिला मंत्री रहे अरुण सिंह ने पीडब्ल्यूडी विभाग का ध्यान खींचने के लिए कीचड़ से भरी सड़क पर घंटों लेटकर धरना दिया. तीन घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद, विभाग हरकत में आया और जेसीबी मशीन भेजकर सड़क को ठीक कराने का काम शुरू किया. मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया है.

दरअसल, देवरिया के थाना लार क्षेत्र में एक व्यक्ति ने कीचड़ भरी टूटी सड़क पर लेटकर विरोध-प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन 22 सितंबर को हुआ. अरुण सिंह ने पीडब्ल्यूडी के विरोध में नारेबाजी करते हुए ट्रक के सामने घंटों कीचड़ में लेटकर धरना दिया. प्रदर्शन लार बाईपास सड़क पर किया गया. बारिश के कारण यह सड़क कीचड़ से भरी हुई थी, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी. तीन घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद पीडब्ल्यूडी के अफसर जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और काम शुरू किया. देखें वीडियो-

बता दें कि लार बाईपास सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसे 20 जून तक पूरा हो जाना चाहिए था. लेकिन, अभी तक केवल 500 मीटर सड़क ही बनी है. विभाग ने सड़क पर मिट्टी डालकर छोड़ दिया, जिससे बारिश के कारण यह पूरा रास्ता कीचड़ से भर गया है. अरुण सिंह ने 18 सितंबर को डीएम देवरिया को एक पत्रक सौंपकर इस समस्या को उठाया था, क्योंकि नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान मूर्तियों को ले जाने में दिक्कत होगी. आश्वासन मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

PWD की लापरवाही से नेता नाराज

दो दिन पहले ही अरुण सिंह ने सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. इसके बाद 22 सितंबर को उन्होंने यह अनोखा प्रदर्शन किया. तीन घंटे बाद जेई जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे. उनके साथ लेखपाल, कानूनगो और पुलिस भी मौजूद थी. अरुण सिंह ने अपना ज्ञापन सौंपा. इसके बाद सड़क को चलने लायक बनाने का काम तुरंत शुरू किया गया.

मौके पर पहुंचे अफसर

सरकार को बदनाम करने का आरोप

प्रदर्शनकारी नेता अरुण सिंह ने बताया कि वह मुख्यमंत्री के साथ आंदोलनों में रहे हैं और आज विभाग सरकार को बदनाम करने में लगा है. उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक हैं, फिर भी अधिकारियों का रवैया उदासीन है. यह उनकी सरकार को बदनाम करने की चाल है. इस मामले में जब पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं उठा.

अखिलेश का रिएक्शन

इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने 'एक्स' पर लिखा- भाजपाई ही अपनी सरकार के भ्रष्टाचार और सड़क न बनने का विरोध कर रहे हैं. कीचड़ होकर भी यहां विकास का कमल नहीं खिला पाए, इसीलिए हताश होकर ‘कीचड़ नर्तन’ कर रहे हैं. ‘डबल इंजन’ कोई खोल ले गया क्या?

