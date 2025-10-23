देवरिया: पति को विदेश भेजने के लिए गिरवी रखे गहने, वापस मांगने पर सर्राफा व्यापारी ने फेंक दिया एसिड, 4 घायल, एक की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में गुरुवार को ज्वैलरी विवाद के दौरान एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया. जानकारी के अनुसार संध्या राजभर ने अपने पति को विदेश भेजने के लिए छह महीने पहले अपना गहना स्थानीय सर्राफा व्यवसायी अरविंद वर्मा के पास गिरवी रखा था और इसके बदले तीन लाख रुपये लिए थे.

जब महिला ने पैसे लौटाकर अपनी ज्वैलरी वापस मांगी, तो व्यवसायी उसे लौटाने में टाल-मटोल करता रहा. इसके बाद संध्या अपने भाई चंदन राजभर के साथ मईल चौराहे स्थित स्वेता ज्वैलर्स पर गई. दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और आरोप है कि इसी दौरान व्यवसायी ने उनके ऊपर एसिड फेंक दिया.

ज्वैलरी विवाद पर एसिड अटैक

एसिड फेंकने से संध्या की पीठ जल गई और उसके कपड़े भी झुलस गए. वहीं चंदन की हालत गंभीर रही क्योंकि एसिड उसके चेहरे, आंख और चेस्ट पर गिरा. दुकान पर खड़े दो अन्य लोग भी झुलस गए. चारों घायलों को इलाज के लिए भागलपुर CHC में भर्ती कराया गया और आगे उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज भेजा गया.

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

चंदन की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे BRD मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. इस मामले में CO बरहज राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि पुलिस ने अरविंद वर्मा को हिरासत में ले लिया है और घरवालों व घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. संध्या ने बताया कि छठ पर्व के लिए गहने खरीदने के लिए वह दुकान पर गई थी, तभी यह हादसा हुआ.



