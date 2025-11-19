एक गांव वाली, दूसरी शहरी वाली... प्रयागराज में डिलीवरी बॉय ने रचाई दो शादियां; कॉल से खुल गई पोल, पत्नियों ने भिजवाया जेल

प्रयागराज के एक डिलीवरी बॉय ने एक साथ दो पत्नियों को धोखे में रखा. उसने एक से लव मैरिज की थी और दूसरी से अरेंज. जब दोनों पत्नियों को पति के धोखे का पता चला, तो उन्होंने फिल्मी अंदा में मिलकर उसे थाने पहुंचा दिया. पुलिस ने धोखाधड़ी और दो शादियां करने के आरोप में पति को जेल भेज दिया है. इस अनोखे मामले की चर्चा पूरे शहर में है.

आपको बता दें कि रामकृष्ण दुबे उर्फ राहुल दुबे एक डिलीवरी बॉय है. उसने अपनी दो पत्नियों को धोखा दिया. यह घटना प्रयागराज के सराय इनायत थाना इलाके में हुई. नवंबर 2024 में पहली शादी के बाद यह धोखा सामने आया. पत्नी को पति के मोबाइल से दूसरी शादी का पता चला. दोनों पत्नियों ने मिलकर पति को गिरफ्तार करवाया.

थाने पहुंची दोनों पत्नियां

प्रयागराज के दलापुर गांव का रहने वाला रामकृष्ण दुबे उर्फ राहुल दुबे एक कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है. काम के सिलसिले में घर से बाहर रहने की वजह से उसने बॉलीवुड फिल्म 'घरवाली बाहरवाली' की तर्ज पर दो शादियां कर डालीं. उसने पहली शादी खुशबू से लव मैरिज की, वहीं दूसरी शादी शिवांगी से परिवार की रजामंदी से अरेंज मैरिज कर ली. एक पत्नी को शहर में रखा और दूसरी को घर में, लेकिन यह राज ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका.

कॉल से खुला दूसरी शादी का राज

राहुल ने नवंबर 2024 में खुशबू से लव मैरिज की थी. एक महीने बाद ही खुशबू को पति की दूसरी शादी के बारे में पता चला. जब खुशबू ने राहुल के मोबाइल पर कॉल किया, तो दूसरी पत्नी शिवांगी ने फोन उठा लिया. शिवांगी ने बताया कि वह राहुल की पत्नी है. तब खुशबू ने अपनी शादी और बच्ची के जन्म का खुलासा किया. सबूत के तौर पर खुशबू ने शिवांगी को शादी की तस्वीरें भी भेजीं, जिसके बाद तीनों की शादीशुदा जिंदगी में बड़ा बवाल हो गया.

दोनों पत्नियों ने की शिकायत

राहुल की दो शादियों का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया. दोनों पत्नियों ने पति से सवाल किया, तो राहुल परिजनों के दबाव में शादी करने की बात कहने लगा. पहली पत्नी खुशबू ने आरोप लगाया कि राहुल उसे छोड़ने की धमकी दे रहा है और बच्ची को अपनाने से भी मना कर रहा है. पति के धोखे से परेशान होकर दूसरी पत्नी शिवांगी ने भी शिकायत की. दोनों पत्नियों ने मिलकर पति राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

