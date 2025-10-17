scorecardresearch
 

Feedback

आगरा में मासूम से गैंगरेप के बाद हत्या के दोषियों को सजा-ए-मौत, कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला

आगरा में पांच साल की बच्ची से गैंगरेप और हत्या के मामले में पॉक्सो अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने दरिंदे अमित और निखिल को फांसी की सजा सुनाई. दोषियों ने 18 मार्च 2024 को बच्ची का अपहरण कर जघन्य अपराध किया और फिरौती भी मांगी थी. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर बच्ची का शव बरामद किया था.

Advertisement
X
आगरा में गैंगरेप के बाद हत्या के दो दोषियों को फांसी (Photo- ITG)
आगरा में गैंगरेप के बाद हत्या के दो दोषियों को फांसी (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के आगरा में पांच साल की मासूम के साथ हुए दिल दहला देने वाले अपराध पर अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (एडीजे-27) सोनिका चौधरी की अदालत ने दोषियों अमित और निखिल को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध समाज की आत्मा को झकझोर देने वाला है, और ऐसे दरिंदों को केवल मृत्युदंड ही न्यायसंगत दंड है. 

आपको बता दें कि घटना 18 मार्च 2024 की है. आगरा के एक गांव में पांच वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. उसी दौरान रिश्ते के चाचा अमित और उसके साथी निखिल बाइक पर आए और बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए. काफी देर तक बच्ची के वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई. 

जांच में पुलिस ने खुलासा किया कि दोनों आरोपियों ने बच्ची के साथ गैंगरेप और कुकर्म कर उसकी हत्या कर दी और शव को सरसों के खेत में दबा दिया. दरिंदगी की हद यह थी कि बच्ची के पूरे शरीर पर चोटों के गहरे निशान मिले. 

सम्बंधित ख़बरें

Meerut zone tops in encounters (Representational Photo)
यूपी: 8 साल में 15 हजार से ज्यादा मुठभेड़, 256 दुर्दांत अपराधी ढेर 
fire was caused by a short circuit (Photo- ITG)
ताजमहल के दक्षिणी गेट के पास लगी आग, उठा धुएं का गुबार, सामने आई ये वजह 
दो पत्नियों की बॉन्डिंग का अनोखा फैमिली सेटअप. (Photo: ITG)
शीला से अरेंज मैरिज, फिर मन्नू देवी से इश्क… एक पति-दो पत्नियों की बॉन्डिंग का अनोखा फैमिली सेटअप 
शख्स को पहली शादी के बाद दूसरी लड़की से हो गया प्यार. (Photo: ITG)
दो बीवियां, एक पति और करवाचौथ... कैसे कर ली दूसरी शादी, ये है पूरी कहानी 
दो पत्नियों ने पति के लिए रखा करवा चौथ का व्रत. (Photo: ITG)
एक पति के लिए दो पत्नियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, साथ की पूजा- PHOTOS 

वारदात के बाद आरोपियों ने परिवार को गुमराह करने के लिए 19 मार्च को बच्ची के पिता को फोन कर छह लाख रुपये की फिरौती भी मांगी. पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 मार्च को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.  आरोपियों की निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद किया गया, जिसकी हालत देखकर गांव के लोग और पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए. 

Advertisement

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप और कुकर्म दोनों की पुष्टि हुई. पुलिस ने पुख्ता सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर एक महीने के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल की. 

ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और ठोस साक्ष्य पेश किए गए. एडीजीसी सुभाष गिरी ने अदालत में मामले की पैरवी करते हुए मजबूत तर्क रखे. अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई. 

फैसला सुनते ही दोनों आरोपियों के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं और उनके परिजन कोर्ट में फफक कर रो पड़े. वहीं पीड़ित परिवार के चेहरों पर न्याय की जीत की चमक दिखी. 

मामले में एडीजीसी क्राइम, दीवानी न्यायालय आगरा के सुभाष गिरी ने बताया कि 18 लोगों की गवाही हुई थी अदालत ने दोष सिद्ध करते हुए दोनों लोगों को फांसी की सजा दी है. वहीं, मृतका की मां ने कहा कि ऐसे लोग जिंदा रहते तो न जाने और कितनों के साथ ऐसा करते?

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement