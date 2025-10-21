हाथ-पैर बांधे, फिर तकिये से दबा दिया मुंह... तड़पा-तड़पाकर नाश मुक्ति केंद्र में युवक का मर्डर, वारदात CCTV में कैद

मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र में स्थित नया सवेरा नया मुक्ति पुनर्वास केंद्र में भर्ती एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की. मृतक के परिजनों ने केंद्र संचालक और कुछ अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार, ग्राम जई बाना, भावनपुर निवासी 42 वर्षीय फैमीद पुत्र नूर मोहम्मद को परिवार ने 15 अक्टूबर 2022 को नशा मुक्ति के उद्देश्य से केंद्र में भर्ती कराया था. परिवार को 20 अक्टूबर 2025 को सूचना मिली कि फैमीद की मृत्यु हो गई है.

नया मुक्ति पुनर्वास केंद्र में युवक की मौत

जब परिजन केंद्र पहुंचे तो शव पर चोट के निशान देखे गए, जिससे हत्या की आशंका गहराई. परिजनों ने केंद्र के CCTV फुटेज देखे, जिनमें फैमीद के साथ दुर्व्यवहार और उसके मुंह, हाथ-पैर बांधने की तस्वीरें दिखाई दीं.

मृतक के भाई ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फैमीद की हत्या कर दी. परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Advertisement

मेरठ के एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है.



---- समाप्त ----