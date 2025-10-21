scorecardresearch
 

Feedback

हाथ-पैर बांधे, फिर तकिये से दबा दिया मुंह... तड़पा-तड़पाकर नाश मुक्ति केंद्र में युवक का मर्डर, वारदात CCTV में कैद

मेरठ के गंगानगर क्षेत्र में स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने केंद्र संचालक और स्टाफ पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच जारी है.

Advertisement
X
नशा मुक्ति केंद्र में युवक की हत्या (Photo: Screengrab)
नशा मुक्ति केंद्र में युवक की हत्या (Photo: Screengrab)

मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र में स्थित नया सवेरा नया मुक्ति पुनर्वास केंद्र में भर्ती एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की. मृतक के परिजनों ने केंद्र संचालक और कुछ अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार, ग्राम जई बाना, भावनपुर निवासी 42 वर्षीय फैमीद पुत्र नूर मोहम्मद को परिवार ने 15 अक्टूबर 2022 को नशा मुक्ति के उद्देश्य से केंद्र में भर्ती कराया था. परिवार को 20 अक्टूबर 2025 को सूचना मिली कि फैमीद की मृत्यु हो गई है.

नया मुक्ति पुनर्वास केंद्र में युवक की मौत 

सम्बंधित ख़बरें

मृतक बीएससी नर्सिंग का छात्र. (Photo: Screengrab)
नर्सिंग के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, देहरादून में झरने के नीचे मिला शव 
Mahant Ram Milan Das of Rawat Temple (File Photo)
अयोध्या: महंत राम मिलन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, खाते में थे ₹9 करोड़ 
मेरठ में हिस्ट्रीशीटर की संदिग्ध मौत. (Photo: AI-generated)
मेरठ: हिस्ट्रीशीटर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत... सड़क किनारे मिला शव 
शख्स की हत्या के मामले में महिला मित्र को हिरासत में लिया. (Photo: Representational)
शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर में मिला जहरीला केमिकल... पुलिस को महिला मित्र पर शक 
Sonipat
गोहाना में बैडमिंटन कोच की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत 

जब परिजन केंद्र पहुंचे तो शव पर चोट के निशान देखे गए, जिससे हत्या की आशंका गहराई. परिजनों ने केंद्र के CCTV फुटेज देखे, जिनमें फैमीद के साथ दुर्व्यवहार और उसके मुंह, हाथ-पैर बांधने की तस्वीरें दिखाई दीं.

मृतक के भाई ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फैमीद की हत्या कर दी. परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या  का आरोप

Advertisement

मेरठ के एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Advertisement