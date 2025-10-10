यूपी: सेना की वर्दी में घर पहुंची बेटी, नौकरी पक्की समझ परिजनों ने पूरे गांव में घुमाया, सच्चाई सामने आई तो उड़ गए होश

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक NCC छात्रा के साथ सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई. अगस्त और सितंबर महीने में यह घटना हुई. छात्रा को पहले गोरखपुर बुलाया गया और फिर राजस्थान के पुष्कर ले जाया गया. NCC कैंप में मिले दो युवकों ने सेना में भर्ती का झांसा दिया. उन्होंने छात्रा से फर्जी रनिंग, मेडिकल करवाया और फर्जी जॉइनिंग लेटर थमाकर ₹2.70 लाख की मांग की.

यूं दिया छात्रा को झांसा

बता दें कि डोमा की रहने वाली नगमा कृषक इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा है और NCC कैंडिडेट है. उसने पुलिस को बताया कि अगस्त में मठलार सलेमपुर में फायरिंग ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात धीरज नाम के एक युवक से हुई थी. धीरज ने उसे कहा कि उसका काम अच्छा है, वह उसे सेना में भर्ती करवा देगा. ट्

रेनिंग खत्म होने के बाद सितंबर में धीरज ने गोरखपुर बुलाया. वहां नगमा को सेना की वर्दी दी गई और फिर दो दिन बाद फर्जी रनिंग और मेडिकल करवाया गया. यहीं पर उसने ₹2.70 लाख मांगे.

राजस्थान ले जाकर थमाया फर्जी जॉइनिंग लेटर

रुपये देने को तैयार होने पर नगमा को धीरज और उसके साथी अंगद मिश्रा से मिलवाने के लिए राजस्थान के पुष्कर ले गए. अंगद मिश्रा ने पैसे देने पर पक्का जॉइनिंग लेटर देने की बात कही. छात्रा जब फर्जी जॉइनिंग लेटर लेकर घर पहुंची तो परिजन और मोहल्ले वालों ने उसका जोर-शोर से स्वागत किया. उसे फूल-मालाएं पहनाई गईं और देशभक्ति गीतों पर पूरे क्षेत्र में घुमाया गया.

मगर जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए. छात्रा ने निचलौल थाने में धीरज और अंगद मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है. मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.

