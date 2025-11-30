थाईलैंड भागने से पहले पकड़ा गया 'शैली ट्रेडर्स' का मालिक भोला प्रसाद, कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी

उत्तर प्रदेश की सोनभद्र पुलिस ने कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता और झारखंड की 'शैली ट्रेडर्स' के मालिक भोला प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसे कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा, जहां वह थाईलैंड भागने की कोशिश में था. उसकी गिरफ्तारी को इस पूरे केस की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक माना जा रहा है.

पुलिस जांच में सामने आया कि शुभम जायसवाल कोडीन सिरप की सप्लाई शैली ट्रेडर्स, जो भोला प्रसाद के नाम पर रजिस्टर्ड है, के माध्यम से करता था. पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर सोनभद्र लाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है. रॉबर्ट्सगंज थाने की औपचारिकताओं के बाद उसे जेल भेजा जाएगा.

दूसरी बड़ी गिरफ्तारी

इससे पहले पुलिस अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार कर चुकी है. भोला प्रसाद की गिरफ्तारी को केस का बड़ा ब्रेकथ्रू माना जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, शुभम जायसवाल और अमित सिंह उर्फ टाटा की गैंग झारखंड से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक कोडीन कफ सिरप की सप्लाई का पूरा नेटवर्क चला रही थी. इसी रैकेट को लेकर वाराणसी कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें मास्टरमाइंड शुभम, उसके पिता भोला प्रसाद सहित कुल 28 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

