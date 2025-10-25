scorecardresearch
 

सीएम योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, उद्घाटन समारोह स्थल का लिया जायजा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य उच्च मानकों के अनुरूप, समयबद्ध और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए पूर्ण किए जाएं और उद्घाटन समारोह की तैयारियों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए. उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए सुगम और सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित किया जाए.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के विकास का प्रतीक बनेगा (Photo- ITG)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और एयरपोर्ट निर्माण, सुरक्षा एवं उद्घाटन समारोह की तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने डोमेस्टिक टर्मिनल, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, उद्घाटन स्थल और अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा की.

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य उच्च मानकों के अनुरूप, समयबद्ध और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए पूर्ण किए जाएं और उद्घाटन समारोह की तैयारियों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए. उन्होंने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए ठोस और समन्वित कार्ययोजना तैयार करने को कहा. साथ ही एयरपोर्ट से जुड़ी सड़क और मेट्रो लिंक परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया.

मुख्यमंत्री ने यात्रियों के लिए सुगम और सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने एयरपोर्ट परिसर की सौंदर्यीकरण, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और पार्किंग जैसी सुविधाओं का भी जायजा लिया. अधिकारियों को जनसभा स्थल तक पहुंचने वाले मार्गों पर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए.

150 उड़ानें प्रतिदिन हो सकेंगी संचालित

बता दें कि जेवर एयरपोर्ट का शुभारंभ एक रनवे के साथ होगा, जिसकी वार्षिक क्षमता 1.2 करोड़ यात्री होगी और औसतन प्रतिदिन 150 उड़ानें संचालित होंगी. भविष्य में दूसरे रनवे का निर्माण कर कुल 7 करोड़ यात्रियों की सेवा सुनिश्चित की जाएगी. एयरपोर्ट के पूर्ण स्वरूप में कुल 5 रनवे होंगे और क्षेत्रफल 11,750 एकड़ होगा.

उत्तर प्रदेश में 24 एयरपोर्ट्स, 16 संचालित

उत्तर प्रदेश अब सिविल एविएशन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है. वर्ष 2024-25 में लगभग 1.5 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर चुके हैं, जिनमें 1.3 करोड़ घरेलू और 13 लाख अंतरराष्ट्रीय यात्री शामिल हैं. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है. बेहतर एयर कनेक्टिविटी से पर्यटन और औद्योगिक विकास में भी तेजी आई है.

प्रदेश में कुल 24 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 16 संचालित हो चुके हैं. जेवर एयरपोर्ट के संचालन से उत्तर प्रदेश देश का 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन जाएगा. आने वाले वर्षों में यह प्रदेश की GDP में 2–3% तक योगदान करेगा और छोटे शहरों में व्यापार को भी बढ़ावा देगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के विकास का प्रतीक बनेगा और सभी कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी.

