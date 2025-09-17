scorecardresearch
 

UP: चंदौली में महिला की हत्या से सनसनी, घर में मिला खून से लथपथ शव

चंदौली के दुल्हीपुर गांव में 55 वर्षीय महिला की घर में हत्या से सनसनी फैल गई. महिला के सिर पर चोट के निशान मिले हैं और पास में ईंट भी पाई गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है. घटना का जल्द खुलासा करने का दावा किया है.

घर में मिला महिला का शव (Photo: Screengrab)
चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के दुल्हीपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब 55 वर्षीय महिला चमेली देवी का शव उनके घर से बरामद हुआ. महिला के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं और पास में ही एक ईंट भी पड़ी मिली है. संभावना जताई जा रही है कि ईंट से वार कर महिला की हत्या की गई है.

पुलिस के अनुसार, घटना की जानकारी सुबह करीब 11:30 बजे मिली जब 10 से 12 साल की एक बच्ची, जो रोज उनके यहां दूध पहुंचाने आती थी. दरवाजा खटखटाने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाजा धक्का देकर खोला. अंदर का दृश्य देखकर वह घबरा गई और शोर मचाया. आसपास के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी.

कमरे में मिला महिला का शव

सूचना मिलते ही मुगलसराय कोतवाली पुलिस और आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. शुरुआती जांच में पता चला कि चमेली देवी अकेली रहती थीं. उनके पति और बेटा पहले ही गुजर चुके थे.

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

एसपी चंदौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि महिला के सिर पर चोट के निशान हैं और पास में ईंट मिली है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस ने कहा है कि इस हत्याकांड का खुलासा जल्द कर लिया जाएगा और आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं.
 

