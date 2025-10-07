scorecardresearch
 

आजमगढ़: मंत्री के कार्यक्रम में भिड़े BJP युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, मंच के बाद कोतवाली में घुसकर हुई मारपीट, VIDEO वायरल

आजमगढ़ में मंत्री अनिल राजभर के कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के दो गुटों में गुटबाजी के चलते बवाल हो गया. नेहरू हॉल के मंच पर मारपीट शुरू हुई, जिसके बाद उग्र कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में घुसकर भी दोबारा झगड़ा किया. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

आजमगढ़ में पुलिस के सामने ही भिड़ गए बीजेपी कार्यकर्ता (Photo- Screengrab)
आजमगढ़ में पुलिस के सामने ही भिड़ गए बीजेपी कार्यकर्ता (Photo- Screengrab)

यूपी के आजमगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के दो गुट आपस में भिड़ गए. इतना ही नहीं, पुलिस जब इन्हें कोतवाली ले गई, तो उग्र कार्यकर्ताओं ने थाने में घुसकर दोबारा मारपीट की. घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में गुटबंदी की चर्चा गर्म है. 

मंच पर ही शुरू हो गया बवाल

यह बवाल तब शुरू हुआ जब आज़मगढ़ के नेहरू हॉल में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर का कार्यक्रम लगा था. उनके स्वागत से लेकर मंच पर ही भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आ गई और वे आपस में भिड़ गए. मंच पर हुई इस मारपीट से कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई. 

कोतवाली में घुसकर दोबारा की मारपीट

मंच पर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने शामिल कार्यकर्ताओं को पूछताछ के लिए कोतवाली लेकर आई. लेकिन, उग्र कार्यकर्ताओं का तांडव यहीं नहीं रुका. वे कोतवाली परिसर में दोबारा से मारपीट पर उतर आए और थाने के अंदर घुसकर फिर से एक-दूसरे से भिड़ गए. इस दूसरी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए हैं. 

मंत्री बोले- 'परिवार का मामला', पुलिस ने लिया एक्शन

इस पूरे विवाद पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह परिवार का मामला है और इसे समझ लिया जाएगा. हालांकि, पुलिस ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है. एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने पूरे मामले पर कड़ा एक्शन लेते हुए मारपीट में शामिल लोगों को हिरासत में लिया है और विधि कार्रवाई के लिए अग्रिम आदेश जारी किए हैं. 

