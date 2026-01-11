scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: लखीमपुर खीरी में मीटिंग में भाजपा विधायक को नहीं मिली कुर्सी, नाराज होकर सभागार से बाहर गए योगेश वर्मा

लखीमपुर खीरी में प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल की बैठक के दौरान भाजपा विधायक योगेश वर्मा को सीट नहीं मिलने पर नाराज होकर सभागार छोड़कर बाहर चले गए. बैठक के समय में बदलाव और मंत्री के देर से आने के कारण अव्यवस्था हुई थी. बाद में अधिकारियों ने विधायक को मनाकर वापस बुलाया और बैठने की व्यवस्था कराई.

Advertisement
X
नाराज होने के बाद सभागार से बाहर खड़े विधायक. (Photo: Screengrab)
नाराज होने के बाद सभागार से बाहर खड़े विधायक. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक नाटकीय राजनीतिक घटना सामने आई है. भाजपा विधायक योगेश वर्मा प्रभारी मंत्री की बैठक के दौरान सीट न मिलने से नाराज हो गए और गुस्से में सभागार छोड़कर बाहर चले गए. थोड़ी देर बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समझाकर वापस बुलाया और बैठने की व्यवस्था कराई. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

विधायक का मान-मनौव्वल
रविवार दोपहर को जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल लखीमपुर पहुंचे थे. पहले बैठक और प्रेस वार्ता का समय तीन बजे तय किया गया था, लेकिन बाद में सूचना विभाग ने इसे ढाई बजे बताया. अधिकारी और पत्रकार समय से पहले पहुंच गए, लेकिन मंत्री काफी देर तक नहीं आए. करीब एक घंटे तक इंतजार के बाद कई लोग सभागार से बाहर निकल गए. 

कुछ देर बाद मंत्री के पहुंचने पर अचानक भीड़ बढ़ गई और कुर्सियां कम पड़ गईं. इसी दौरान सदर विधायक योगेश वर्मा को बैठने के लिए सीट नहीं मिली, जिससे वह नाराज होकर बाहर निकल गए. जब अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो अफरा-तफरी मच गई और वे तुरंत बाहर जाकर विधायक को मनाकर वापस लाए.

सम्बंधित ख़बरें

हिरासत में लिया गया शख्स कश्मीर के शोपियां का बताया जा रहा है. Photo ITG
अयोध्या: राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध, नमाज पढ़ते हिरासत में लिया गया कश्मीरी शख्स
रेटोरिया के पास हुए सामूहिक फायरिंग के बाद दक्षिण अफ्रीका में सुरक्षा सवालों के घेरे में (File: Representational)
शादी से पहले होटल में साथ दिखे बहन-जीजा, भाई ने गोलियों से भून डाला
Car falls into canal, five killed (Photo- Screengrab)
नहर में गिरी कार, अंदर छटपटाते रहे सवार, 5 की मौत
यूपी के लखीमपुर में गुजरात ATS की रेड. (Photo: Representational )
UP के लखीमपुर में ATS का छापा, आतंकी सुहैल खान के घर से ISIS का फ्लैग बरामद
तेज रफ्तार कंटेनर ने स्कूटी सवार तीन छात्राओं को रौंदा
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement