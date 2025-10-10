scorecardresearch
 

‘भाई-भाई’ बनकर डैमेज कंट्रोल करते दिखे बीजेपी विधायक और मंत्री, सीएम योगी के सामने हुई थी तनातनी

वाराणसी में सीएम योगी के कार्यक्रम के मंच पर अंगवस्त्र पहनाने को लेकर विवाद में आए बीजेपी विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी और मंत्री रविंद्र जायसवाल अब साथ बैठकर चाय पीते नजर आए. दोनों नेताओं ने कहा कि वे भाई-भाई हैं और विपक्ष ने वीडियो से छेड़छाड़ कर गलत संदेश फैलाया है.

चाय की दुकान पर मैत्री मिलन से किया डैमेज कंट्रोल (Photo: Screengrab)
वाराणसी में बीते दिनों स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह के दौरान मंच पर बीजेपी विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी और मंत्री रविंद्र जायसवाल के बीच हुए अंगवस्त्र विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब दोनों नेता चाय की दुकान पर साथ बैठकर ‘मैत्री मिलन’ करते नजर आए और सफाई दी कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है.

पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ था जब कार्यक्रम के दौरान नीलकंठ तिवारी ने मंत्री रविंद्र जायसवाल को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मान देने की कोशिश की. लेकिन मंत्री ने उनका हाथ रोकते हुए वही अंगवस्त्र नीलकंठ तिवारी के गले में डाल दिया. इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को अंगवस्त्र पहनाने की कोशिश की और यह दृश्य मंच पर मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी को असहज कर गया था.

चाय की दुकान पर मैत्री मिलन

चार दिन बाद दोनों नेता वाराणसी के लहुराबीर इलाके में एक चाय की दुकान पर मिले. चाय की चुस्कियों के बीच उन्होंने मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाई और कहा कि विपक्षियों ने वीडियो से छेड़छाड़ कर दुष्प्रचार फैलाया.

डैमेज कंट्रोल नहीं बल्कि वर्षों पुराना रिश्ता

डॉ. नीलकंठ तिवारी ने कहा कि यह कोई डैमेज कंट्रोल नहीं बल्कि वर्षों पुराना रिश्ता है. वहीं मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि वे दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और विपक्ष ने जानबूझकर वीडियो को फास्ट फारवर्ड कर गलत मैसेज फैलाया है.

