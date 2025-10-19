scorecardresearch
 

Feedback

खुद को जज बता फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 35 लाख का लोन ले रही थी महिला, बैंक से गिरफ्तार

बिजनौर से एक महिला और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है. महिला खुद को जज बताती थी. बताया जाता है कि वह अपने फर्जी पेशकार के साथ लोन लेने बैंक पहुंची थी. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

Advertisement
X
बिजनौर से फर्जी महिला जज गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
बिजनौर से फर्जी महिला जज गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)

बिजनौर में फर्जी न्यायिक अधिकारी बनकर बैंक से 35 लाख का लोन लेने के लिए पहुंची महिला को बैंक अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पकड़ी गई महिला रामपुर की रहने वाली है और अपने आप को रामपुर जनपद में न्यायिक अधिकारी के पद पर तैनात होने की बात बता रही थी. उसके साथ पेशकार बनकर आये बिजनौर के एक वकील को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

दरअसल, बिजनौर के सिविल लाइन स्थित एचडीएफसी बैंक में आयशा परवीन नाम की एक महिला द्वारा 35 लाख का लोन लेने के लिए आवेदन किया गया था. आवेदन करने वाली महिला ने अपने आप को न्यायिक अधिकारी बताया था और आवेदन के समय लिखा था कि वह रामपुर जनपद में न्यायिक अधिकारी के पद पर तैनात है. महिला की ओर से आवेदन के लिए दस्तावेज बिजनौर के वकील अनस द्वारा बैंक में जमा कराए गए थे. 

यह भी पढ़ें: 6 महीने बाद कैसे खुला डॉक्टर की पत्नी के 'परफेक्ट मर्डर' का राज? देखें वारदात

सम्बंधित ख़बरें

Fatehpur Fire.
पटाखा मार्केट में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला इलाका, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा 
सिविल ड्रेस में बाइक से थाने पहुंचे SP, Video 
पत्नी ने कराई पति के घर चोरी  
मृतक मुन्ना अग्रहरि और उनकी मां. (File Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
बेटे की मौत से मां को लगा सदमा, कुछ देर बाद ही हो गई मौत... एक साथ उठी अर्थी 
Akhilesh Ji is not enjoying Diwali: Rakesh Tripathi
'इन्हें अयोध्या दीपोत्सव रास नहीं आ रहा', देखें BJP प्रवक्ता का अखिलेश पर तंज 

बैंक में लोन की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. लेकिन लोन का पैसा महिला के खाते में ट्रांसफर करने से पहले महिला को बैंक बुलाया गया था. जब जब महिला बैंक पहुंची तो उसकी बोलेनो गाड़ी पर न्यायिक अधिकारी की नेम प्लेट और पीछे जज का स्टीकर लगा था. बैंक पहुंचने पर जब बैंक अधिकारियों ने दोबारा से महिला के दस्तावेज चेक किया तो उन्हें कुछ संदेह हुआ. जिला रामपुर में तैनात बताने वाली कथित महिला जज ने देहरादून के एक्सिस बैंक खाते के स्टेटमेंट लोन लेने के लिए प्रस्तुत किए थे.

Advertisement

जिसमें एक लाख 30 हजार रुपए की सैलरी की आमद और करीब 5 लाख रुपए जमा दर्शाए गए थे. लेकिन जब बैंक अधिकारियों ने देहरादून बैंक से संपर्क करते हुए बैंक से सीधे स्टेटमेंट मंगाई तो उस बैंक खाते में मात्र 40 हजार जमा थे. साथ ही कोई भी वेतन की स्लिप की एंट्री नहीं मिली. इसके साथ ही महिला का ज्वाइनिंग लेटर और जज होने का पहचान पत्र भी फर्जी पाया गया. इतना सब होने के बाद बैंक अधिकारियों ने महिला को बैंक में बैठाकर बातों में लगाए रखा और पुलिस को बुला लिया.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव में फर्जी पोस्ट, फेक वीड‍ियो, AI के गलत इस्तेमाल पर बैन... नेताओं-पार्ट‍ियों को आयोग ने चेताया

पुलिस पहुंची तो पूरे मामले की जानकारी दी गई. जिसके बाद पुलिस ने महिला और उसके साथ पहुंचे युवक को गिरफ्तार कर लिया. जांच में यह भी सामने आया है कि महिला जज की गाड़ी के ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि वह जिला रामपुर का रहने वाला है. महिला खुद को जज बताकर उसे अपनी गाड़ी चलाने के लिए उस समय बुलाती थी, जब उसे कहीं जाना होता था.

महिला रामपुर की जज कॉलोनी में बने मकान में रहती है और ड्राइवर टैक्सी चालक है. फिलहाल पुलिस महिला आयशा परवीन और कथित पेशकार बने वकील के खिलाफ कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी लोन लेने और अपने आप को जज बताकर बैंक को गुमराह करने के आरोप में बैंक अधिकारियों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Advertisement

गौतम राय सहायक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सिविल लाइन स्टिक एचडीएफसी बैंक में एक महिला 35 लाख का लोन लेने के लिए पहुंची थी. उसने अपने आप को न्यायिक अधिकारी बताया था. शक होने के आधार पर बैंक अधिकारियों की शिकायत पर महिला और उसके साथी को थाने में लाया गया, जहां उनके दस्तावेज चेक किए गए. दस्तावेज को रचित पाए जाने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement