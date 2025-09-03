बिजनौर में नायब तहसीलदार ने गोली मारकर की खुदकुशी, पारिवारिक कलह की बात आई सामने

बिजनौर जिले में बुधवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना हुई. सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार राजकुमार (42) ने अपने सरकारी आवास पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली.जानकारी के अनुसार राजकुमार मंगलवार को एक सरकारी काम से इलाहाबाद कोर्ट गए थे और बुधवार सुबह करीब 8 बजे अपने आवास पर लौटे थे.

बताया जा रहा है कि सुबह 10:30 बजे परिवार के सदस्यों ने उनके कमरे से गोली चलने की आवाज सुनी. दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे 25 से 35 मिनट की मशक्कत के बाद तोड़ा गया. कमरे में राजकुमार गंभीर हालत में मिले और पास में ही उनकी पिस्टल भी पड़ी थी.

नायब तहसीलदार खुद को गोली मारकर की खुदकुशी

तुरंत उन्हें बिजनौर शहर के बीचों-बीच स्थित बिना प्रकाश अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि गोली सिर के आर-पार हो गई थी और उनकी हालत गंभीर थी. इलाज के दौरान ही राजकुमार ने दम तोड़ दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी जसजीत कौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे. पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि घटनास्थल को सील कर दिया गया है और पिस्टल कब्जे में ले ली गई है. पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

पारिवारिक कलह को आत्महत्या का कारण माना जा रहा है

मूल रूप से बागपत के बड़ौत निवासी राजकुमार अपने माता-पिता, पत्नी और दो बेटियों के साथ रहते थे. उनकी बड़ी बेटी सात साल और छोटी बेटी डेढ़ साल की है. पुलिस शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह को आत्महत्या का कारण मान रही है.



नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

