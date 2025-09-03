scorecardresearch
 

Feedback

बिजनौर में नायब तहसीलदार ने गोली मारकर की खुदकुशी, पारिवारिक कलह की बात आई सामने

बिजनौर जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार राजकुमार (42) ने बुधवार सुबह अपने सरकारी आवास पर खुद को गोली मार ली. परिवार ने आवाज सुनकर दरवाजा तोड़ा और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह कारण बताया जा रहा है.

Advertisement
X
नायब तहसीलदार ने गोली मारकर किया सुसाइड (File Photo: Ritik Rajput/ITG)
नायब तहसीलदार ने गोली मारकर किया सुसाइड (File Photo: Ritik Rajput/ITG)

बिजनौर जिले में बुधवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना हुई. सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार राजकुमार (42) ने अपने सरकारी आवास पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली.जानकारी के अनुसार राजकुमार मंगलवार को एक सरकारी काम से इलाहाबाद कोर्ट गए थे और बुधवार सुबह करीब 8 बजे अपने आवास पर लौटे थे. 

बताया जा रहा है कि सुबह 10:30 बजे परिवार के सदस्यों ने उनके कमरे से गोली चलने की आवाज सुनी. दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे 25 से 35 मिनट की मशक्कत के बाद तोड़ा गया. कमरे में राजकुमार गंभीर हालत में मिले और पास में ही उनकी पिस्टल भी पड़ी थी.

नायब तहसीलदार खुद को गोली मारकर की खुदकुशी

सम्बंधित ख़बरें

Delhi husband kills wife over social media reels
Delhi: इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी पत्नी, नाराज होकर पति ने कर दी हत्या 
ब्लैकमेलिंग से तंग कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी ने किया सुसाइड.
मुंबई की महिला को भेजा गया जेल, इंदौर के बिजनेसमैन सुसाइड केस में बड़ा एक्शन  
Jodhpur Teacher Suicide Case
एक और 'निक्की'... दहेज ने ली संजू की जान, बच्ची संग खुद को लगाई आग, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द 
दिल्ली में युवक ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
दिल्ली: पार्क में युवक ने किया सुसाइड... पेड़ से लटका मिला शव 
Couple Suicide
बेटे को जहर देकर कपल ने किया सुसाइड; जानें वजह 

तुरंत उन्हें बिजनौर शहर के बीचों-बीच स्थित बिना प्रकाश अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि गोली सिर के आर-पार हो गई थी और उनकी हालत गंभीर थी. इलाज के दौरान ही राजकुमार ने दम तोड़ दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी जसजीत कौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे. पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि घटनास्थल को सील कर दिया गया है और पिस्टल कब्जे में ले ली गई है. पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

Advertisement

पारिवारिक कलह को आत्महत्या का कारण माना जा रहा है

मूल रूप से बागपत के बड़ौत निवासी राजकुमार अपने माता-पिता, पत्नी और दो बेटियों के साथ रहते थे. उनकी बड़ी बेटी सात साल और छोटी बेटी डेढ़ साल की है. पुलिस शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह को आत्महत्या का कारण मान रही है.
 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement