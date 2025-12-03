BHU कैंपस में देर रात छात्र-सुरक्षा कर्मियों में हिंसक भिड़ंत, 100 अज्ञात पर FIR दर्ज

वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) कैंपस में सोमवार देर रात हालात अचानक बेकाबू हो गए. कैंपस में छात्रों, प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मियों और पुलिस के बीच जमकर पथराव, मारपीट और लाठीचार्ज हुआ. माहौल कुछ ऐसा था मानो युद्ध का मैदान बन गया हो. इस झड़प में दर्जनों छात्र, सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी घायल हो गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा बढ़ानी पड़ी.

नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा

घटना के बाद BHU के सहायक सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. लंका थाने में पूर्व निष्कासित छात्र अंकित पाल और बाहरी युवक अंकित सिंह सहित करीब 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. अंकित पाल गाजीपुर का रहने वाला है, जबकि अंकित सिंह बिहार का बताया गया है.

पुलिस की प्रतिक्रिया और जांच

ACP भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि 2 दिसंबर की रात छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद स्थिति हिंसक हो गई. सहायक सुरक्षाधिकारी से मिली तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है. दोनों नामजद आरोपी वर्तमान में BHU के छात्र नहीं हैं. पुलिस अब अज्ञात अन्य लोगों की पहचान में जुटी है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

