scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

BHU कैंपस में देर रात छात्र-सुरक्षा कर्मियों में हिंसक भिड़ंत, 100 अज्ञात पर FIR दर्ज

वाराणसी के BHU कैंपस में छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच देर रात जमकर पथराव, मारपीट और लाठीचार्ज हुआ, जिसमें दर्जनों छात्र-पुलिसकर्मी घायल हुए. सहायक सुरक्षा अधिकारी की तहरीर पर पूर्व निष्कासित छात्र अंकित पाल, बाहरी अंकित सिंह और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
BHU में बवाल के बाद का मंजर (Photo- ITG)
BHU में बवाल के बाद का मंजर (Photo- ITG)

वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) कैंपस में सोमवार देर रात हालात अचानक बेकाबू हो गए. कैंपस में छात्रों, प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मियों और पुलिस के बीच जमकर पथराव, मारपीट और लाठीचार्ज हुआ. माहौल कुछ ऐसा था मानो युद्ध का मैदान बन गया हो. इस झड़प में दर्जनों छात्र, सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी घायल हो गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा बढ़ानी पड़ी.

नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा

घटना के बाद BHU के सहायक सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. लंका थाने में पूर्व निष्कासित छात्र अंकित पाल और बाहरी युवक अंकित सिंह सहित करीब 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. अंकित पाल गाजीपुर का रहने वाला है, जबकि अंकित सिंह बिहार का बताया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Vikas and Amit arrested in syrup smuggling case, Shubham absconding (Photo- ITG)
कफ सिरप तस्करी: शुभम के घर ED का नोटिस, फरार विकास नर्वे की तलाश तेज  
The scene after uproar in BHU (Photo- ITG)
BHU में 3 घंटे 'गोरिल्ला युद्ध': छात्र और सुरक्षाकर्मी भिड़े, आज सुबह छाई खामोशी 
CM Yogi Security Breach
CM योगी की सुरक्षा में चूक, युवक की मंच पर चढ़ने की कोशिश; Video 
बवाल के बाद कैंपस में पत्थरबाजी करते छात्र. (Photo: Screengrab)
BHU में देर रात बवाल, सुरक्षाकर्मियों और छात्रों के बीच पत्थरबाजी... बुलानी पड़ी पुलिस 
19-year-old Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe from Maharashtra was felicitated for completing the Dandakrama Parayanam in uninterrupted 50 days.( Screenshot- X/@sringerimath)
19 साल के महेश रेखे ने 200 साल बाद हासिल की ऐतिहासिक वैदिक उपलब्धि, PM ने किया रिएक्ट 

यह भी पढ़ें: वाराणसी: Spa Center की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, फ्लैट मालिक निकला भाजपा नेत्री का पति!

पुलिस की प्रतिक्रिया और जांच

ACP भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि 2 दिसंबर की रात छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद स्थिति हिंसक हो गई. सहायक सुरक्षाधिकारी से मिली तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है. दोनों नामजद आरोपी वर्तमान में BHU के छात्र नहीं हैं. पुलिस अब अज्ञात अन्य लोगों की पहचान में जुटी है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement