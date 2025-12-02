scorecardresearch
 
वाराणसी: Spa Center की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, फ्लैट मालिक निकला भाजपा नेत्री का पति!

वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में SOG-2 ने मेलोडी स्पा और फ्लैट नंबर 112 पर छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, जहां से 9 महिलाओं सहित 13 लोग पकड़े गए. दोनों जगह भाजपा नेत्री शालिनी यादव के पति अरुण यादव की बताई जा रही हैं. स्पा सेंटरों से नकदी और आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ और दोनों को सीज कर दिया गया. पुलिस ने सीसीटीवी सहित सभी साक्ष्य जुटाए हैं और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

वाराणसी में दो स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है. (Photo: ITG)
वाराणसी में दो स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है. (Photo: ITG)

वाराणसी में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का धंधा इतना फल-फूल रहा है कि इसमें सफेदपोश लोगों का नाम भी सामने आने लगा है. वाराणसी पुलिस की SOG-2 टीम ने थाना सिगरा क्षेत्र के स्मार्ट बाजार के पास ए.बी. मैरिज लॉन के सामने संचालित मेलोडी स्पा और त्रिनेत्र भवन के पास कन्हैया लाल सर्राफ वाली बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 112 में चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 9 महिलाओं समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि दोनों ही स्थान भाजपा नेत्री शालिनी यादव के पति अरुण यादव के हैं. शालिनी यादव कांग्रेस से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ चुकी हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर वाराणसी लोकसभा से पहले चुनाव भी लड़ चुकी हैं.

कहां हुई छापेमारी?
वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में SOG-2 की टीम ने एक साथ दो स्थानों ए.बी. मैरिज लॉन के सामने मेलोडी स्पा और त्रिनेत्र भवन के पास कन्हैया लाल सर्राफ वाली बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 112 पर छापेमारी की, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई. मेलोडी स्पा सेंटर से 4 महिलाएं और 4 पुरुष ग्राहक संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए. मौके से कुल 23,100 रुपये नकद और आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया. वहीं फ्लैट नंबर 112 से 5 महिलाएं संलिप्त मिलीं और यहां से भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई. कार्रवाई के बाद दोनों, मेलोडी स्पा और फ्लैट नंबर 112 को सील कर दिया गया.

स्पा सेंटर सीज
प्रारंभिक पूछताछ के बाद फ्लैट नंबर 112 और मेलोडी स्पा संचालन से जुड़े लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और दोनों स्थानों को सीज कर दिया गया. पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज भी जब्त की है और मोबाइल डेटा एनालिसिस के साथ फॉरेंसिक साक्ष्य सुरक्षित किए हैं, ताकि आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

भाजपा नेत्री के पति की है बिल्डिंग
बताया जाता है कि जिन दोनों जगहों पर छापेमारी की गई और जहां सेक्स रैकेट पकड़ा गया, वे स्थान भाजपा नेत्री शालिनी यादव के पति अरुण यादव के नाम पर हैं. शालिनी यादव वर्ष 2017 में वाराणसी नगर निगम मेयर चुनाव में कांग्रेस से उम्मीदवार रही थीं और 1,13,345 वोट पाकर दूसरे स्थान पर थीं. वर्ष 2019 में वह समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद वाराणसी लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ीं और लगभग दो लाख वोट पाकर फिर दूसरे स्थान पर रहीं. 24 जुलाई 2023 को उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी.

