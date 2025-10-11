भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने रखा करवा चौथ का व्रत, पति की फोटो देख चांद को दिया अर्घ्य

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने करवा चौथ खास अंदाज में मनाया. उन्होंने अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास रखा. हालांकि पवन सिंह इस मौके पर उनके साथ मौजूद नहीं थे, लेकिन ज्योति सिंह ने अपने पति की फोटो देखकर चांद को अर्घ्य दिया और व्रत की पारंपरिक रस्में निभाईं. इस मौके पर उनका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे व्रत की रस्में पूरी करती दिख रही हैं.

ज्योति सिंह ने पति की गैरमौजूदगी के बावजूद भावना और श्रद्धा से व्रत पूरा किया. परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनका पूरा साथ दिया और उनका हौसला बढ़ाया. रात को जब चांद दिखाई दिया, तो ज्योति सिंह ने थाली सजाकर, दीपक जलाकर और पति की तस्वीर के सामने परंपरागत रीति से अर्घ्य अर्पित किया.

यहां देखें Video

इस पल को परिवार के सदस्यों ने कैमरे में कैद किया. ज्योति सिंह की ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गए. फैंस और नेटिजन्स ने उनकी श्रद्धा और प्रेम की सराहना करते हुए कहा कि यह उदाहरण बताता है कि दूरी चाहे जितनी भी हो, सच्चा प्रेम और विश्वास रिश्तों को जोड़े रखता है.

बीते दिनों ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह से मिलने उनके घर पहुंची थीं. इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी और विवाद की स्थिति सामने आई. ज्योति सिंह ने मीडिया से बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए और अपनी बातें रखीं. ज्योति सिंह ने कहा था कि वे 5 सितंबर को पवन सिंह से मिलने गई थीं, उस समय वहां पुलिस नहीं थी, लेकिन उनके पहुंचने के बाद पुलिस को बुलाया गया.

उन्होंने कहा था कि मैंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर पवन जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें तो मैं परिवार से नाता तोड़ने को तैयार हूं. लेकिन अगर वह मुझे पत्नी के तौर पर नहीं मानेंगे, तो मैं राजनीतिक लड़ाई खुद लड़ूंगी. ज्योति ने दावा किया था कि पवन सिंह के मानसिक और भावनात्मक अत्याचार से तंग आकर उन्होंने कभी नींद की दवाइयां भी खा ली थीं.

ज्योति ने यह भी कहा था कि अगर पवन मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं कहां जाऊं? मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि पवन सिंह ने राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल किया, शादी के बाद उन्हें लोकसभा अभियान में शामिल किया, सिंदूर भरा, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया. उन्होंने कहा था कि वह अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रहीं.

