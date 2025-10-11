scorecardresearch
 

Feedback

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने रखा करवा चौथ का व्रत, पति की फोटो देख चांद को दिया अर्घ्य

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा. इस खास मौके पर पवन सिंह उनके साथ मौजूद नहीं थे. ज्योति ने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखा. इस दौरान ज्योति ने पति की तस्वीर देखकर चांद को अर्घ्य दिया और सभी पारंपरिक रस्में विधि-विधान से पूरी कीं.

Advertisement
X
पवन सिंह के लिए ज्योति ने रखा करवा चौथ का व्रत. (Photo: Screengrab)
पवन सिंह के लिए ज्योति ने रखा करवा चौथ का व्रत. (Photo: Screengrab)

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने करवा चौथ खास अंदाज में मनाया. उन्होंने अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास रखा. हालांकि पवन सिंह इस मौके पर उनके साथ मौजूद नहीं थे, लेकिन ज्योति सिंह ने अपने पति की फोटो देखकर चांद को अर्घ्य दिया और व्रत की पारंपरिक रस्में निभाईं. इस मौके पर उनका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे व्रत की रस्में पूरी करती दिख रही हैं.

ज्योति सिंह ने पति की गैरमौजूदगी के बावजूद भावना और श्रद्धा से व्रत पूरा किया. परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनका पूरा साथ दिया और उनका हौसला बढ़ाया. रात को जब चांद दिखाई दिया, तो ज्योति सिंह ने थाली सजाकर, दीपक जलाकर और पति की तस्वीर के सामने परंपरागत रीति से अर्घ्य अर्पित किया.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

jyoti singh, pawan singh
मांग में सिंदूर भरकर मेरा इस्तेमाल किया, चुनाव के बाद मुझे छोड़ा: ज्योति  
Jyoti Singh meets Prashant Kishor seeking support in Bihar
प्रशांत किशोर से मदद मांगने पहुंची पवन स‍िंह की पत्नी 
पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर पवन सिंह का पलटवार, श्वेता के साथ देखें खबरदार 
Pawan Singh, Akshara Singh
शादी के बाद भी अक्षरा संग था पवन सिंह का रिश्ता, ज्योति सिंह का खुलासा 
Pawan Singh
'विधायक बनने के लिए कितना गिरोगी' ज्योति सिंह से बोले पवन सिंह 

इस पल को परिवार के सदस्यों ने कैमरे में कैद किया. ज्योति सिंह की ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गए. फैंस और नेटिजन्स ने उनकी श्रद्धा और प्रेम की सराहना करते हुए कहा कि यह उदाहरण बताता है कि दूरी चाहे जितनी भी हो, सच्चा प्रेम और विश्वास रिश्तों को जोड़े रखता है.

बीते दिनों ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह से मिलने उनके घर पहुंची थीं. इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी और विवाद की स्थिति सामने आई. ज्योति सिंह ने मीडिया से बातचीत में कई गंभीर आरोप लगाए और अपनी बातें रखीं. ज्योति सिंह ने कहा था कि वे 5 सितंबर को पवन सिंह से मिलने गई थीं, उस समय वहां पुलिस नहीं थी, लेकिन उनके पहुंचने के बाद पुलिस को बुलाया गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: लखनऊ: 'तुम सबको ठीक करके जाऊंगी...', पवन सिंह के घर जाकर पत्नी ज्योति सिंह ने दी धमकी

उन्होंने कहा था कि मैंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर पवन जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें तो मैं परिवार से नाता तोड़ने को तैयार हूं. लेकिन अगर वह मुझे पत्नी के तौर पर नहीं मानेंगे, तो मैं राजनीतिक लड़ाई खुद लड़ूंगी. ज्योति ने दावा किया था कि पवन सिंह के मानसिक और भावनात्मक अत्याचार से तंग आकर उन्होंने कभी नींद की दवाइयां भी खा ली थीं.

ज्योति ने यह भी कहा था कि अगर पवन मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं कहां जाऊं? मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि पवन सिंह ने राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल किया, शादी के बाद उन्हें लोकसभा अभियान में शामिल किया, सिंदूर भरा, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया. उन्होंने कहा था कि वह अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ शुभ मुहूर्त
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ राशिफल
    करवा चौथ इंडिया मूनराइज टाइम
    करवा चौथ पूजा सामग्री
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    Advertisement