लखनऊ: 'तुम सबको ठीक करके जाऊंगी...', पवन सिंह के घर जाकर पत्नी ज्योति सिंह ने दी धमकी

अभिनेता पवन सिंह के आवास पर मंगलवार को उनकी पत्नी ज्योति सिंह और सुरक्षा गार्ड के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली. बताया गया है कि ज्योति सिंह जब फ्लैट में प्रवेश करने आईं, तो गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिससे दोनों के बीच बहस हो गई.

घटना के दौरान ज्योति सिंह ने गार्ड को धमकी देते हुए कहा, 'अंदर जाने दो, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी.' गार्ड ने उन्हें शांत रहने की सलाह दी और कहा, 'मैडम, बात कर लीजिए.' इस पर ज्योति ने जवाब दिया, 'तुम सबको ठीक करके जाऊंगी.'

सोसाइटी में आने-जाने वाले लोगों के अनुसार, ज्योति सिंह ने कई मौकों पर परिचितों और आम लोगों से अभद्रता की है. हालांकि फ्लैट खाली होने के बाद भी वह अपने परिचितों से अलग-अलग जगहों पर लगातार मुलाकात कर रही हैं.

सोसाइटी में अपने परिचितों से मिल रही हैं ज्योति सिंह

सूत्रों के अनुसार, सुशांत गोल सिटी में ज्योति सिंह अपने परिचितों से लगातार मिलने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं. सोसाइटी में इस व्यवहार को लेकर निवासियों में असंतोष है और सुरक्षा गार्डों की सतर्कता बढ़ा दी गई है. यह घटना अभिनेता और उनकी पत्नी के निजी विवादों को लेकर सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बन गई है.

Advertisement

ज्योति सिंह के साथ बहन भी मौजूद

ज्योति सिंह ने कहा है कि वह अपने पति से पत्नी के रूप में स्वीकार्यता मिलने तक लखनऊ में ही रहेंगी. उनके साथ उनकी बहन जूही सिंह भी मौजूद हैं. जूही का कहना है कि फ्लैट छोड़ने के बाद परिवार या पुलिस उनकी बहन पर चोरी जैसे आरोप लगा सकता था, इसलिए फिलहाल वे होटल में ठहरी हैं और स्थिति को देख रही हैं.

क्या बोलीं ज्योति सिंह की बहन जूही?

जूही ने आरोप लगाया कि पवन सिंह खुद चुनाव का टिकट नहीं ले पाए, लेकिन उनके प्रचार की बातें की जा रही हैं. उनका कहना है कि परिवार ने कहा था कि अगर पवन को एनडीए से टिकट मिल जाए तो वह प्रचार करेंगे, लेकिन ज्योति को इस तरह के प्रचार की जरूरत नहीं है.

ज्योति ने आजतक से बातचीत में कहा कि वह चुनाव लड़ने नहीं आई हैं बल्कि पत्नी के रूप में स्वीकार्यता चाहती हैं. उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें प्रचार के लिए बुलाया गया और समाज के सामने सिंदूर भरा गया था.

पवन सिंह के स्टाफ पर अभद्रता का आरोप

ज्योति ने आरोप लगाया कि पवन सिंह और उनके स्टाफ ने उनके साथ अभद्रता की और बाद में पुलिस भी बुला ली गई. उनका कहना है कि पुलिस पवन के कहने पर बुलाई गई थी. ज्योति ने साफ कहा कि अगर पवन उन्हें पत्नी मानकर स्वीकार कर लें, तो वह राजनीति छोड़ देंगी, वरना समाज उनके भविष्य का फैसला करेगा.

---- समाप्त ----