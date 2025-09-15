भदोही: प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने पिता की गला दबा कर ले ली जान, फिर करंट से मौत होने की रचा ड्रामा

भदोही जिले में प्रॉपर्टी की लालच में एक बेटे ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी और करंट से मौत होना बता दिया. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच्चाई सामने आ गई और पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया. यह घटना गोपीगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर ऊपरवार की है. जहां बीते 6 सितंबर को 65 वर्षीय जय शंकर दुबे की मौत हो गई. बेटे ने करंट से मौत होना बताया जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मौत गला दबाने से हुई है. इसपर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और पूछताछ की तो सामने आया कि परिवार में प्रॉपर्टी के बंटवारे का विवाद है. जिसके कारण घटना वाले दिन मृतक का बड़ा बेटा कृष्ण कुमार दुबे उर्फ दिलीप ने पिता के सीने पर चढ़कर उनका गला दबा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. उसके बाद हत्या की बात छिपाने लगा.

पिता पर जमीन बेचने का आरोप

पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके पिता शराब पीते थे और धीरे-धीरे जमीनों को बेच रहे थे. जमीन बची रहे इसलिए उसने पिता का गला दबा दिया. आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

भदोही जिले के एडिशनल एसपी शुभम अग्रवाल ने कहा, गोपीगंज थाना क्षेत्र से 6 तारीख को सूचना मिली कि जयशंकर दुबे का निधन हो गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनकी मौत घर के अंदर हुई थी और बताया गया कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा था.

हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके गले पर चोट (थ्रोटलिंग) होने की पुष्टि हुई. जांच में पता चला कि यह घटना उनके बड़े बेटे, कृष्ण कुमार दुबे उर्फ़ दिलीप, द्वारा की गई थी. घटना का छोटा भाई गवाह बना.

पुलिस ने पूछताछ में जाना कि परिवार में पुराना संपत्ति विवाद चल रहा था, जिसे लेकर यह हत्याकांड हुआ. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.

