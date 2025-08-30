दिल्ली में STF का एनकाउंटर... ATM लुटेरा और ऑटो लिफ्टर पप्पू मेवाती गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने शुक्रवार देर रात साउथ-ईस्ट जिले में एक कुख्यात बदमाश को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया. यह एनकाउंटर तुगलकाबाद गांव के पास हुआ. मुठभेड़ में आरोपी पप्पू पाल उर्फ पप्पू मेवाती के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और एक चोरी की बाइक भी बरामद की है.

पुलिस के अनुसार, पप्पू मेवाती की लंबे समय से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और केरल की पुलिस को तलाश थी. उस पर कुल 45 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एटीएम लूट, ऑटो-लिफ्टिंग और चोरी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. बीते तीन महीनों में दक्षिणी दिल्ली में दर्जनों बाइक चोरी की घटनाओं के पीछे भी यही गिरोह था.

STF अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने तुगलकाबाद इलाके में चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान पप्पू मेवाती पुलिस को देखकर भागने लगा और गोली चला दी. इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह मौके पर ही पकड़ा गया.

गिरफ्तार आरोपी ATM लूट और ऑटो-लिफ्टिंग के कई मामलों में फरार चल रहा था. पुलिस का कहना है कि आरोपी का नेटवर्क चार राज्यों में फैला हुआ था और उसकी तलाश में कई टीमें लगी हुई थीं. STF अब उसके अन्य साथियों की भी पहचान कर रही है. इस एनकाउंटर के बाद इलाके में पुलिस की सख्ती और चौकसी बढ़ा दी गई है.

