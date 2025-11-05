बस्ती के होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट... पुलिस ने छापा मारा तो आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर होटल में छापा मारा. छापेमारी के दौरान जब पुलिस ने कमरों की तलाशी शुरू की तो सभी कमरों में युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले. दरअसल, हरैया पुलिस को सूचना मिली थी कि इस होटल में काफी दिनों से सेक्स रैकेट चल रहा है. इसके बाद डिप्टी एसपी ने जब पुलिस फोर्स के साथ छापा मारा तो मौके से 6 लोगों को हिरासत में लिए गया. कमरे की तलाशी के दौरान 6 मोबाइल, 10 पैकेट कंडोम और वियाग्रा की गोलियां बरामद हुईं.

दरअसल, बस्ती में एनएच 27 के किनारे जीसी पैलेस होटल है. पुलिस ने छापा मारा तो होटल मालिक हरिश्चंद्र वर्मा समेत 5 लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया. इस होटल में पिछले तीन महीने से अनैतिक देह व्यापार चल रहा था. मुखबिर की सूचना पर सीओ हरैया संजय सिंह और थाना हरैया के प्रभारी तहसील तहसीलदार सिंह व महिला पुलिस टीम ने छापेमारी की. आधा दर्जन लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में लड़कियों के साथ पकड़ लिया. कमरे से पुलिस ने 6 मोबाइल फोन, 10 पैकेट कंडोम और वियाग्रा की गोलियां बरामद कीं.

डिप्टी एसपी संजय सिंह ने बताया कि इस छापेमारी में होटल मालिक हरिश्चंद्र वर्मा सहित 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है. होटल के कमरे से पुलिस ने युवक और युवतियों को पकड़ाहै, जिनके पास से 6 मोबाइल, 2050 रुपये कैश और 10 पैकेट कंडोम व आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है.

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि जीसी पैलेस के संचालक हरिश्चंद्र वर्मा बाहर से लड़कियों को बुलाता था. ग्राहकों को प्रति व्यक्ति 200 से 500 रुपये में लड़कियां उपलब्ध कराता था. पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. सीओ हरैया ने बताया कि नेशनल हाईवे पर स्थिति सभी होटलों पर लगातार छापेमारी की जाएगी. जो लोग इन कामों में संलिप्त हैं, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा.

