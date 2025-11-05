scorecardresearch
 

Feedback

बस्ती के होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट... पुलिस ने छापा मारा तो आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां

उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. यहां हरैया क्षेत्र के एनएच-27 किनारे होटल में छापेमारी की गई तो कई युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए. पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस का कहना है कि लंबे समय से देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है. मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है.

Advertisement
X
पुलिस ने मारा छापा तो खुल गई पोल. (Photo: ITG)
पुलिस ने मारा छापा तो खुल गई पोल. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर होटल में छापा मारा. छापेमारी के दौरान जब पुलिस ने कमरों की तलाशी शुरू की तो सभी कमरों में युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले. दरअसल, हरैया पुलिस को सूचना मिली थी कि इस होटल में काफी दिनों से सेक्स रैकेट चल रहा है. इसके बाद डिप्टी एसपी ने जब पुलिस फोर्स के साथ छापा मारा तो मौके से 6 लोगों को हिरासत में लिए गया. कमरे की तलाशी के दौरान 6 मोबाइल, 10 पैकेट कंडोम और वियाग्रा की गोलियां बरामद हुईं.

दरअसल, बस्ती में एनएच 27 के किनारे जीसी पैलेस होटल है. पुलिस ने छापा मारा तो होटल मालिक हरिश्चंद्र वर्मा समेत 5 लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया. इस होटल में पिछले तीन महीने से अनैतिक देह व्यापार चल रहा था. मुखबिर की सूचना पर सीओ हरैया संजय सिंह और थाना हरैया के प्रभारी तहसील तहसीलदार सिंह व महिला पुलिस टीम ने छापेमारी की. आधा दर्जन लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में लड़कियों के साथ पकड़ लिया. कमरे से पुलिस ने 6 मोबाइल फोन, 10 पैकेट कंडोम और वियाग्रा की गोलियां बरामद कीं.

basti hotel prostitution racket busted six caught on highway

सम्बंधित ख़बरें

अयोध्या में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश. (Photo: Representational )
कोलकाता से बुलाई जाती थीं लड़कियां, बोकारो पुलिस ने छापा मारकर किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ 
Baba Chaitanyanands dirty game! Secrets revealed from WhatsApp chat.
बाबा चैतन्यानंद का सेक्स रैकेट, दुबई शेख से कनेक्शन! व्हाट्सएप चैट से बड़े खुलासे 
हर ग्राहक से लेते थे 5-6 हजार रुपये. (Photo: Screengrab)
सूरत में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, युगांडा और थाईलैंड की लड़कियों से कराया जाता था देह व्यापार... 4 गिरफ्तार 
(Photo: Representational)
रात में सड़क पर टहल रही थी लड़की, पूछताछ में हुआ सेक्स रैकेट का खुलासा 
होटल में पुलिस ने मारा छापा तो खुला राज. (Photo: Screengrab)
होटल और तीन लड़कियां... रिहायशी इलाके में चल रहा था सेक्स रैकेट 

यह भी पढ़ें: होटल रूम, तीन लड़कियां और डमी कस्टमर... रिहायशी इलाके में चल रहा था सेक्स रैकेट, रेड पड़ी तो खुला राज

डिप्टी एसपी संजय सिंह ने बताया कि इस छापेमारी में होटल मालिक हरिश्चंद्र वर्मा सहित 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है. होटल के कमरे से पुलिस ने युवक और युवतियों को पकड़ाहै, जिनके पास से 6 मोबाइल, 2050 रुपये कैश और 10 पैकेट कंडोम व आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है.

Advertisement

basti hotel prostitution racket busted six caught on highway

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि जीसी पैलेस के संचालक हरिश्चंद्र वर्मा बाहर से लड़कियों को बुलाता था. ग्राहकों को प्रति व्यक्ति 200 से 500 रुपये में लड़कियां उपलब्ध कराता था. पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. सीओ हरैया ने बताया कि नेशनल हाईवे पर स्थिति सभी होटलों पर लगातार छापेमारी की जाएगी. जो लोग इन कामों में संलिप्त हैं, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    आज का राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Advertisement