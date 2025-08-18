बस्ती: दलित नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस की लापरवाही पर एसपी ने थानाध्यक्ष समेत तीन को किया लाइन हाजिर

बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग दलित किशोरी से गैंगरेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है. आरोप है कि गांव के ही तीन युवकों ने 16 अगस्त की सुबह किशोरी का अपहरण कर उसे घर में बंद कर दिया और बारी-बारी से दुष्कर्म किया. इस दौरान पीड़िता की मां घर के बाहर बेटी को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपियों ने उसे तीन घंटे तक बंधक बनाए रखा.

घटना के बाद आरोपी किशोरी को धमकाकर घर के बाहर फेंक गए. पीड़िता अपनी मां के साथ थाने और चौकी पहुंची, लेकिन वहां उसे लगातार टाला जाता रहा. करीब 30 घंटे तक कार्रवाई न होने के बाद पीड़िता ने अपनी आपबीती हिंदूवादी नेताओं को बताई. इसके बाद विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की. दबाव बढ़ने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया.

नाबालिग दलित किशोरी से गैंगरेप

इस वारदात पर अपर पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़िता का मेडिकल कराया जाएगा और गांव में पूछताछ के लिए पुलिस टीम भेजी गई है.

लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

घटना पर संज्ञान लेते हुए एसपी अभिनंदन ने बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज और बीट सिपाही को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया. इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. अब देखना होगा कि पीड़िता को न्याय कब तक मिल पाता है.

---- समाप्त ----