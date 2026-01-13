scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हथौड़े से कुचल दिया पति का सिर, फिर करने लगी रोना धोना... बरेली में प्रेमी के लिए हैवान बनी पत्नी

बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला हत्याकांड सामने आया है . पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पांच महीने की साजिश के बाद पति की हथौड़े से बेरहमी से हत्या कर दी . हत्या के बाद आंसुओं का नाटक कर इसे बाहरी वारदात दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई उजागर हो गई .

Advertisement
X
हथौड़े के कुचल दिया पति का सिर, प्रेमी के लिए हैवान बनी पत्नी (Photo: ITG)
हथौड़े के कुचल दिया पति का सिर, प्रेमी के लिए हैवान बनी पत्नी (Photo: ITG)

पति - पत्नी के जिस रिश्ते को भरोसे और साथ की बुनियाद माना जाता है, उसी रिश्ते ने उत्तर प्रदेश के बरेली में खून की ऐसी कहानी लिख दी, जिसे सुनकर रूह कांप उठे . पांच महीने तक मौत की साजिश रची गई, मौत के बाद आंसुओं का नाटक किया गया और अंत में मालूम हुआ कि पत्नी ने अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर हथौड़े से कुचल डाला था . 
 
महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 5 महीने की प्लानिंग के बाद इस मर्डर को अंजाम दिया. हत्या भी ऐसी दर्दनाक कि देखने सुनने वालों की रूह कांप जाए. उसने हाथोड़े से सिर कुचलकर अपनी पति की जान ले ली. फिर मौत के बाद ऐसे दर्शाया गया , जैसे किसी बाहरी व्यक्ति ने घर में घुसकर उसके पति की हत्या की है . रोना बिलखना ऐसे किया जैसे लोगों को लगा कि वास्तव में इसका घर संसार उजड़ गया है., लेकिन यह आंसू सिर्फ झूठे थे. पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी जोड़ी तो कुछ ही दिन में इस हत्याकांड का खुलासा हो गया. जिसके बाद अब पत्नी और प्रेमी जेल की सलाखों के पीछे हैं .

हथौड़े से कुचल कर की थी हत्या

यह पूरा मामला बरेली में सिरौली थाना क्षेत्र में सामने आया है . यहां पुलिस ने सुरेश पाल की नृशंस हत्या का  खुलासा किया है . पहले पुलिस भी मान रही थी कि किसी बाहर के व्यक्ति ने हत्या की होगी . लेकिन एसपी दक्षिणी  अंशिका वर्मा को पत्नी की कहानी में झोल नजर आया तो उन्होंने पुलिस से गहनता से जांच करने को कहा. फिर परतें खुलीं तो सामने आया कि उसकी पत्नी ममता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कांड को अंजाम दिया है . दोनों ने सुरेश पाल को अपने अवैध संबंध के रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी . 

सम्बंधित ख़बरें

Balasore hotel murder case disclosure
अवैध संबंध, शराब और साजिश... महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर किया दोस्त का कत्ल
Wife killed husband with lover in UP
प्रेमी के साथ मिलकर पति का किया कत्ल, अब सिर और हाथ-पांव तलाश रही पुलिस
मुस्कान की ये दूसरी बेटी है. (File Photo: ITG)
पति की हत्या कर नीले ड्रम में डालने की आरोपी मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म
गढ़वा में ऑनर किलिंग, प्रेमी के साथ पकड़ी गई बेटी की पिता-भाई ने कर दी हत्या
आशिया बनी अंशिका, हिंदू प्रेमी से की शादी

लंबे समय से चल रहे थे प्रेम संबंध

बताया जा रहा है कि ममता और गांव के ही होतम के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे . ममता अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भागना चाहती थी . जब बात नहीं बनी, तो दोनों ने मिलकर सुरेश पाल को खत्म करने की साजिश रच डाली . पुलिस जांच में सामने आया कि करीब पांच महीने तक योजना बनाई गई . और 5 महीने की प्लानिंग के बाद पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी .

Advertisement

पानी से धोया था हथौड़े का खून

आरोपी पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसने पति को काबू में किया और होतम ने हथौड़े से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए . लहूलुहान सुरेश पाल की मौके पर ही मौत हो गई .  ममता ने पुलिस को बताया कि उसने अपने मोबाइल की सिम तोड़कर फेंक दी और हथौड़े को पानी से धोकर साफ किया गया . जिससे किसी प्रकार का सबूत बाकी न रहे . 

ममता से पूछताछ , पुलिस की जांच में प्रेमी के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग, कॉलिंग और वॉइस डाटा कॉलिंग सब मैच हो गया. पुलिस ने जब डांट फटकार कर पूछताछ की तो आरोपियों ने तोते की तरह  पूरी कहानी सुना दी . इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में अदालत में पेश कर जेल भेज दिया .

 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement