हथौड़े से कुचल दिया पति का सिर, फिर करने लगी रोना धोना... बरेली में प्रेमी के लिए हैवान बनी पत्नी

पति - पत्नी के जिस रिश्ते को भरोसे और साथ की बुनियाद माना जाता है, उसी रिश्ते ने उत्तर प्रदेश के बरेली में खून की ऐसी कहानी लिख दी, जिसे सुनकर रूह कांप उठे . पांच महीने तक मौत की साजिश रची गई, मौत के बाद आंसुओं का नाटक किया गया और अंत में मालूम हुआ कि पत्नी ने अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर हथौड़े से कुचल डाला था .



महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 5 महीने की प्लानिंग के बाद इस मर्डर को अंजाम दिया. हत्या भी ऐसी दर्दनाक कि देखने सुनने वालों की रूह कांप जाए. उसने हाथोड़े से सिर कुचलकर अपनी पति की जान ले ली. फिर मौत के बाद ऐसे दर्शाया गया , जैसे किसी बाहरी व्यक्ति ने घर में घुसकर उसके पति की हत्या की है . रोना बिलखना ऐसे किया जैसे लोगों को लगा कि वास्तव में इसका घर संसार उजड़ गया है., लेकिन यह आंसू सिर्फ झूठे थे. पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी जोड़ी तो कुछ ही दिन में इस हत्याकांड का खुलासा हो गया. जिसके बाद अब पत्नी और प्रेमी जेल की सलाखों के पीछे हैं .

हथौड़े से कुचल कर की थी हत्या

यह पूरा मामला बरेली में सिरौली थाना क्षेत्र में सामने आया है . यहां पुलिस ने सुरेश पाल की नृशंस हत्या का खुलासा किया है . पहले पुलिस भी मान रही थी कि किसी बाहर के व्यक्ति ने हत्या की होगी . लेकिन एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा को पत्नी की कहानी में झोल नजर आया तो उन्होंने पुलिस से गहनता से जांच करने को कहा. फिर परतें खुलीं तो सामने आया कि उसकी पत्नी ममता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कांड को अंजाम दिया है . दोनों ने सुरेश पाल को अपने अवैध संबंध के रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी .

लंबे समय से चल रहे थे प्रेम संबंध

बताया जा रहा है कि ममता और गांव के ही होतम के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे . ममता अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भागना चाहती थी . जब बात नहीं बनी, तो दोनों ने मिलकर सुरेश पाल को खत्म करने की साजिश रच डाली . पुलिस जांच में सामने आया कि करीब पांच महीने तक योजना बनाई गई . और 5 महीने की प्लानिंग के बाद पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी .

पानी से धोया था हथौड़े का खून

आरोपी पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसने पति को काबू में किया और होतम ने हथौड़े से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए . लहूलुहान सुरेश पाल की मौके पर ही मौत हो गई . ममता ने पुलिस को बताया कि उसने अपने मोबाइल की सिम तोड़कर फेंक दी और हथौड़े को पानी से धोकर साफ किया गया . जिससे किसी प्रकार का सबूत बाकी न रहे .

ममता से पूछताछ , पुलिस की जांच में प्रेमी के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग, कॉलिंग और वॉइस डाटा कॉलिंग सब मैच हो गया. पुलिस ने जब डांट फटकार कर पूछताछ की तो आरोपियों ने तोते की तरह पूरी कहानी सुना दी . इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में अदालत में पेश कर जेल भेज दिया .





