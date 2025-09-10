बरेली में टेंपो चालक की हत्या... अचानक आया युवक और फावड़े से काट डाला- Video

उत्तर प्रदेश के बरेली के थाना कैंट में एक युवक ने एक टेंपो चालक की बीच सड़क दौड़ा-दौड़ा कर फावड़े से मारकर हत्या कर दी. बताया जाता है कि आरोपी ने फावड़े से ऑटो चालक के सीने में तब तक वार किया, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. हत्याकांड की सूचना लगते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया. साथ ही पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी बरामद कर लिया है.

अचानक से कर दिया हमला

बताया जा रहा है कि 53 साल के अब्दुल हमीद टेंपो लोडर चलाकर खड़े हुए थे. इसी दौरान अचानक से एक युवक आया और उसने फावड़े से उसकी हत्या कर दी. हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कैंट थाना की पुलिस के साथ-साथ फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, एसपी सिटी और सीओ भी पहुंचे. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

निर्माण सामग्री पहुंचाने का काम करता था ऑटो चालक

जानकारी के मुताबिक बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के उडला जागीर निवासी अब्दुल हमीद, ठिरिया निजामत खां में जावेद खां की दुकान पर रेत-बजरी लोगों के घरों पर पहुंचाने का काम करता था. बताया जा रहा है कि अब्दुल हमीद रात कैंट थाना क्षेत्र के ठिरिया निजामत खां रोड पर रेत-बजरी लेकर गया था. उसके साथ उसका बेटा नदीम भी था.

नदीम रेत-बजरी के पैसे लेने गया हुआ था.इसी दौरान ठिरिया निजामत खां का शहरोज, अब्दुल हमीद के पास आया और और किसी बात को लेकर दोनों के बीच कुछ मामूली विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने लोडर से फावड़ा उठाया और उसके सीने पर मार दिया.

घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

हत्याकांड की पूरी घटना पास में लगे कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी में साफ-साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति आता है और कुछ बातचीत होती है. उसके बाद वो उसकी हत्या कर देता है. फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में ले लिया है.

