पत्नी के साथ बाइक पर जा रहे शख्स पर दिनदहाड़े चलाई गोलियां, पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका

झांसी के सीपरी बाजार में पारिवारिक विवाद के चलते दिनदहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई.मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि आधा दर्जन हमलावरों ने दिनदहाड़े उन पर भी हमला किया और 2 लाख रुपये लूट. मृतक को दो गोलियां लगीं और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई.

झांसी में पत्नी के साथ जा रहे शख्स की हत्या (Photo: AI Image)
झांसी में पत्नी के साथ जा रहे शख्स की हत्या (Photo: AI Image)

उत्तर प्रदेश में झांसी के सीपरी बाजार इलाके में सोमवार को दिनदहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने बताया कि यह घटना कथित तौर पर लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद से जुड़ी है.

पीड़ित की पत्नी ने दावा किया कि आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों ने उसके पति पर गोलियां चलाईं और बैंक से निकाले गए 2 लाख रुपये भी लूट लिए. उसने बताया कि हमले के दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई. 40 वर्षीय पीड़ित अपनी पत्नी के साथ बैंक से घर लौट रहा था, तभी हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी. अधिकारी हमलावरों की तलाश कर रहे हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि भोजला गांव निवासी अरविंद यादव अपनी पत्नी संगीता के साथ बीकेडी चौराहे के पास एक बैंक से निकलकर बाइक पर जा रहे थे, तभी स्थानीय लोगों के एक समूह ने भोजला चौराहे के पास उन पर कथित तौर पर घात लगाकर हमला कर दिया और उन्हें गोली मार दी.

अरविंद को अस्पताल ले जाते समय मृत घोषित कर दिया गया. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्हें दो गोलियां लगी हैं. पुलिस ने दो संदिग्धों, रिंकू यादव और एक अन्य व्यक्ति की पहचान कर ली है और उनकी सक्रिय रूप से तलाश कर रही है. बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच 2019 से ही लंबे समय से झगड़ा चल रहा है.

