'बरेली को संभल नहीं बनने देंगे...' मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सपा पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोके जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जब भी कहीं जाती है, शोर मचाती है और ढोल बजाती है. उनके दिलों में न प्यार है और न ही सेवा का भाव.

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने साधा निशाना. (File Photo: PTI)
बीते दिनों समाजवादी पार्टी (SP) के सांसदों की टीम को बरेली जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद शहर में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. इस मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी किसी जगह जाती है, वे शोर मचाती है और ढोल-नगाड़े बजाती हैं.

एजेंसी के अनुसार, मौलाना रजवी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों के दिल में कोई मोहब्बत नहीं है और न ही सेवा का कोई भाव है. वे जानते हैं कि बरेली में शांति है, लेकिन अब ये लोग आकर इस शांति को अशांति में बदलने की कोशिश कर रहे हैं. यह स्थानीय मामला है और इसे स्थानीय लोग ही सुलझाएंगे.

मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि बरेली को संभल की तरह अशांत नहीं होने देंगे. उन्होंने पुलिस और प्रशासन से भी अपील की कि वे बाहरी लोगों को प्रवेश न करने दें, ताकि इलाके की शांति को खतरा न पहुंचे.

रजवी का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब बरेली में राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का यह रवैया चिंता का विषय है, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ माहौल बिगाड़ना है, न कि समुदाय की सेवा करना.

यह भी पढ़ें: बुलडोजर से एनकाउंटर तक... तौकीर रजा के मददगारों पर चुन-चुनकर एक्शन, बरेली हिंसा में 81 गिरफ्तार

मौलाना रजवी ने मीडिया से कहा कि समुदाय के लोग स्वयं इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे और बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. मौलाना रजवी ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी तरह की अशांति को सहन नहीं करेंगे.

उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस को चाहिए कि वे ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं. मौलाना रजवी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे किसी भी तरह की राजनीतिक नीयत से इलाके में तनाव न पैदा करें. वहीं प्रशासन ने कहा कि वे शांति बनाए रखने के लिए सतर्क हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार हैं.

सपा का 14 सदस्यीय डेलिशन जाना चाहता था बरेली

दरअसल, बरेली में हाल ही में हुई हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी (SP) के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को पीड़ित परिवारों से मिलकर ज्ञापन देने से रोक दिया गया. प्रतिनिधिमंडल बरेली कमिश्नर और DIG से मिलकर स्थानीय स्थिति को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहता था. इस डेलिगेशन में संभल से SP सांसद जियाउर्रहमान बर्क सहित अन्य विधायक और पार्टी के जिलाध्यक्ष शामिल थे. पुलिस ने सांसद को उनके घर पर ही रोक लिया. सांसद ने कहा कि वह अकेले भी जाकर हालात समझ सकते हैं.

बरेली में बहेड़ी क्षेत्र से SP विधायक अताउर रहमान और SP जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप के घर पर पुलिस की तैनाती की गई है. दो थानों की पुलिस रात 2 बजे से ही इनके घरों के बाहर है. प्रतिनिधिमंडल के बरेली जाने की जिद पर अड़े नेताओं को प्रशासन ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए रोका. इस मामले पर शिवचरण कश्यप ने कहा, हम पीड़ित परिवारों से मिलकर ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन हमारे नेताओं को रोका जा रहा है. समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल पीड़ित परिवारों से मिलने और ज्ञापन सौंपने का था.

---- समाप्त ----
