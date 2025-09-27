scorecardresearch
 

Bareilly News: मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी के बाद बरेली में 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद

बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी के बाद अफवाह फैलने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी. पुलिस ने तौकीर और सात अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा. प्रशासन ने सुरक्षा बनाए रखने और शांति सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया.

उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में हुई झड़पों के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिसकर्मी निगरानी कर रहे हैं. (Photo: PTI)
बरेली जिले में मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया है. प्रशासन का कहना है कि शहर में अफवाह फैलने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. इस फैसले से शहर में इंटरनेट से जुड़ी सभी गतिविधियां प्रभावित होंगी, जिसमें मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड और अन्य इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं.

क्यों उठाया गया ये कदम?
जिला प्रशासन और पुलिस ने कहा है कि यह कदम नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है. अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अफवाहें फैलने की आशंका थी, जो स्थिति को और तनावपूर्ण बना सकती थीं. इसलिए इंटरनेट बंद करने का निर्णय लिया गया.

पुलिस ने मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. उनके साथ सात अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. यह कार्रवाई तब हुई जब जिले में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया गया. पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.

बीएसएनएल के जी.एम. पंकज पोरवाल ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार सभी इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों ने अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं. उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रशासन अनुमति देगा, सेवाएं पुनः शुरू कर दी जाएंगी.

बरेली में हिंसा के बाद गिरफ्तारी
बरेली में 'I Love Muhammad' अभियान को लेकर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें स्थानीय मौलाना और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रज़ा भी शामिल हैं. जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में गिरफ्तारी की जानकारी दी. DM सिंह ने कहा कि बरेली में अशांति के मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रज़ा और सात अन्य शरारती तत्वों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

घटना के दिन बड़ी संख्या में लोग ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर लेकर मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए और पुलिस से भिड़ गए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रदर्शन की अनुमति अचानक रद्द कर दी गई थी. SSP के अनुसार, रज़ा के उकसावे में युवा सड़कों पर उतर आए और खलील तिराहा से इस्लामिया ग्राउंड तक अराजकता फैल गई.

सात अन्य की गिरफ्तारी
पुलिस ने सात अन्य आरोपियों सरफराज, मनीफुद्दीन, अज़ीम अहमद, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद आमिर, रहान और मोहम्मद सरफराज को भी गिरफ्तार किया. वीडियो फुटेज के आधार पर 36 अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया.

CM योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून-व्यवस्था को बाधित करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि रज़ा ने यह सोच लिया था कि वे व्यवस्था रोक सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि ऐसा नहीं होगा.

---- समाप्त ----
