बरेली में 1 लाख का इनामी बदमाश 'शैतान' ढेर, पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, जानिए क्राइम कुंडली

बरेली में तड़के हुई एक बड़ी कार्रवाई में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश इफ्तेखार मारा गया. पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए इस अपराधी के इफ्तेखार अली उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान समेत कई नाम थे, और उसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज थे.

बरेली एनकाउंटर में इफ्तेखार उर्फ शैतान ढेर (Photo- ITG)
यूपी के बरेली में गुरुवार तड़के हुई पुलिस मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश मारा गया. इस बदमाश का नाम इफ्तेखार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान है. उसके ऊपर दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. जिसमें हत्या, लूट, हत्या की कोशिश जैसे केस शामिल हैं. फिलहाल, पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. 

आपको बता दें कि यूपी की बरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. यहां गुरुवार तड़के हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपये का इनामी बदमाश इफ्तेखार खान मारा गया. इस अपराधी पर 19 मुकदमे दर्ज थे. पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे यह अपराधी मारा गया.  इफ्तेखार 'शैतान' नाम से भी जाना जाता था और लूट के दौरान हत्या करने के लिए कुख्यात था. 

बरेली में 19 मुकदमों का आरोपी ढेर

इफ्तिखार खान उर्फ शैतान नाम के इनामी बदमाश को पुलिस ने गुरुवार सुबह 5:30 से 6:00 बजे के बीच भोजीपुरा थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में मार गिराया. एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक, आत्मरक्षा में यह कार्रवाई हुई, जब बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की. इस मुठभेड़ में उसका एक साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है. इफ्तिखार कासगंज जिले का रहने वाला था. 

लूट के साथ करता था हत्याएं 

इफ्तिखार का आपराधिक इतिहास बेहद खौफनाक था. उसका 'मॉडलस ऑपरेंडी' (Modus Operandi) यह था कि वह लूट या डकैती डालते समय अधिकांश तौर पर हत्याएं भी कर देता था. उसके खिलाफ बरेली के बिथरी चैनपुर थाने में भी लूट का एक मामला दर्ज है. पुलिस को मौके से एक पिस्तौल और 17 जिंदा कारतूस मिले हैं. अब पुलिस उसके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड्स की जानकारी जुटा रही है. 

