UP: यूट्यूब देखकर बनाता था कोल्डड्रिंक, फिर बाजार में करता था सप्लाई, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक पहले यूट्यूब से नकली कोल्डड्रिंक और जूस बनाना सीखा. इसके बाद कानपुर से सामान ले आकर कोल्डड्रिंक और जूस बनाने भी लगा. इतना ही नहीं आरोपी नकली कोल्डड्रिंक बिना एक्सपायरी डेट के बाजार में बेचता भी था.

इसी बीच पुलिस को जानकारी लगी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और मौके पर छापेमारी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मौके से नकली कोल्डड्रिंक, जूस, रैपर सहित तमाम उपकरण बरामद किए हैं और आरोपी को जेल भी भेज दिया है.

बड़ी मात्रा में नकली पाउच और मशीनें बरामद

मामला कमासिन थाना क्षेत्र का है. जहां पुलिस को सूचना मिली कि जामू गांव में नकली कोल्डड्रिंक और जूस का कारोबार चलाया जा रहा है. जिस पर थाना के एसआई दीपक सैनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने नकली कोल्डड्रिंक और जूस का जखीरा पकड़ लिया. साथ ही मौके से लवकुश सिंह नाम के युवक को गिरफ्तार भी कर लिया.

पुलिस पूछताछ में लवकुश ने बताया कि वह कच्चा माल, मशीन, रैपर आदि कानपुर से लाता था. इसके बाद यूट्यूब देखकर नकली कोल्डड्रिंक, जूस बनाता था और बिना एक्सपायरी डेट डाले बाजार में बेच देता था. आरोपी के कब्जे से 2 हजार से ज्यादा नकली पाउच, मशीनें, सहित बड़ी संख्या में उपकरण बरामद हुआ है.

जानें एसपी ने क्या कहा?

मामले में SP पलाश बंसल के मीडिया सेल ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि कमासिन थाना के जामू गांव में नकली कोल्डड्रिंक और जूस बनाने का कारोबार किया जा रहा था. सूचना मिलते ही छापेमारी की गई, मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. जिसके कब्जे से बड़ी संख्या में नकली कोल्डड्रिंक, जूस, पाउच, उपकरण बरामद हुए हैं. आरोपी यूट्यूब से देखकर नकली पेय पदार्थ बनाता था.

