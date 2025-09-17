scorecardresearch
 

Feedback

UP: यूट्यूब देखकर बनाता था कोल्डड्रिंक, फिर बाजार में करता था सप्लाई, गिरफ्तार

बांदा में नकली कोल्डड्रिंक और जूस बनाने का भंडाफोड़ किया गया है. साथ ही एक को गिरफ्तार भी किया गया है. वहीं, मौके से भारी मात्रा में कोल्ड बनाने का सामान भी बरामद किया गया है.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में नकली कोल्डड्रिंक बनाने वाला आरोपी. (Photo: Siddarth Gupta/ITG)
पुलिस गिरफ्त में नकली कोल्डड्रिंक बनाने वाला आरोपी. (Photo: Siddarth Gupta/ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक पहले यूट्यूब से नकली कोल्डड्रिंक और जूस बनाना सीखा. इसके बाद कानपुर से सामान ले आकर कोल्डड्रिंक और जूस बनाने भी लगा. इतना ही नहीं आरोपी नकली कोल्डड्रिंक बिना एक्सपायरी डेट के बाजार में बेचता भी था. 

इसी बीच पुलिस को जानकारी लगी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और मौके पर छापेमारी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मौके से नकली कोल्डड्रिंक, जूस, रैपर सहित तमाम उपकरण बरामद किए हैं और आरोपी को जेल भी भेज दिया है.

यह भी पढ़ें: कोल्डड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर किया बेहोश, फिर गला दबाकर कर दी हत्या...बहू और बेटों ने मिलकर की ससुर की हत्या

सम्बंधित ख़बरें

सांकेतिक तस्वीर
हुक्का बार ले जाकर कोल्डड्रिंक में दी नशे की गोली और... वाराणसी में लड़की के साथ गैंगरेप 
शोभा यात्रा के दौरान कोल्ड ड्रिंक बांटते लोग
चिलचिलाती धूप में हनुमान शोभायात्रा निकाल रहे लोगों को मुस्लिमों ने बांटी कोल्डड्रिंक और जूस 
स्कूटी की बैटरी फटने से बुजुर्ग पति-पत्नी की मौत. (Photo: ITG)
चार्जिंग के वक्त फटी स्कूटी की बैटरी, आग लगने से जिंदा जले पति-पत्नी 
यूपी में आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर. (Photo: Representational)
UP में 7 IPS अफसरों के तबादले, कई जिलों में नए DCP और DIG 
varansi lawyer beats up sub inspector
वकीलों ने सब-इंस्पेक्टर और सिपाहियों को पीटा 

बड़ी मात्रा में नकली पाउच और मशीनें बरामद

मामला कमासिन थाना क्षेत्र का है. जहां पुलिस को सूचना मिली कि जामू गांव में नकली कोल्डड्रिंक और जूस का कारोबार चलाया जा रहा है. जिस पर थाना के एसआई दीपक सैनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने नकली कोल्डड्रिंक और जूस का जखीरा पकड़ लिया. साथ ही मौके से लवकुश सिंह नाम के युवक को गिरफ्तार भी कर लिया.

Advertisement

पुलिस पूछताछ में लवकुश ने बताया कि वह कच्चा माल, मशीन, रैपर आदि कानपुर से लाता था. इसके बाद यूट्यूब देखकर नकली कोल्डड्रिंक, जूस बनाता था और बिना एक्सपायरी डेट डाले बाजार में बेच देता था. आरोपी के कब्जे से 2 हजार से ज्यादा नकली पाउच, मशीनें, सहित बड़ी संख्या में उपकरण बरामद हुआ है.

जानें एसपी ने क्या कहा? 

मामले में SP पलाश बंसल के मीडिया सेल ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि कमासिन थाना के जामू गांव में नकली कोल्डड्रिंक और जूस बनाने का कारोबार किया जा रहा था. सूचना मिलते ही छापेमारी की गई, मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. जिसके कब्जे से बड़ी संख्या में नकली कोल्डड्रिंक, जूस, पाउच, उपकरण बरामद हुए हैं. आरोपी यूट्यूब से देखकर नकली पेय पदार्थ बनाता था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement