कोल्डड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर किया बेहोश, फिर गला दबाकर कर दी हत्या...बहू और बेटों ने मिलकर की ससुर की हत्या

उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीते दिनों एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. जिसको लेकर मृतक की दूसरी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के बाद हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया.

पुलिस गिरफ्त में गुलफाम हत्याकांड के आरोपी. (Photo: Mohd. Usman Chaudhary/ITG)
मेरठ में बीते 30 अगस्त को गुलफाम नामक एक व्यक्ति का शव घर में मिला था. गुलफाम की दूसरी पत्नी गुलिस्ता ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में छानबीन की और हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पहली पत्नी से हुए दोनों बेटे और बहू को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार मृतक के दोनों बेटों और बहू ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था.

मामला मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के सिसोला बुजुर्ग गांव का है. जहां 30 अगस्त को गुलफाम का शव घर में मिला था. गुलफाम की दूसरी पत्नी गुलिस्ता ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. मेरठ के एसपी देहात राकेश कुमार ने मंगलवार को इस हत्याकांड का खुलासा किया.

बेहोश करने के बाद दबा दिया था गला

पुलिस के मुताबिक 30 अगस्त की रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच अर्सलान, उसका भाई फरदीन और पत्नी शहजादी ने मिलकर पिता गुलफाम को कोल्डड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाईं. जब वह बेहोश हो गया तो रस्सी से गला दबाकर उसकी जान ले ली. वारदात के बाद आरोपी बिना किसी डर के अपने-अपने घर जाकर सो गए.

जांच में सामने आया कि मृतक गुलफाम पहली पत्नी सीमा को मरता-पीटता था. साथ ही बच्चों की देखभाल भी नहीं करता था. जिससे सीमा की मृत्यु हो गई. सीमा की मौत के बाद उसने दूसरी शादी गुलिस्ता से कर ली और दूसरी पत्नी की संतान की ही देखभाल करता था.

इसके अलावा वह अपनी जमीन बेचकर दूसरी पत्नी की पुत्री की विवाह करने की योजना बना रहा था. इसी बात से नाराज होकर पहली पत्नी के बेटों और बहू ने हत्या की साजिश रची. पुलिस की विवेचना में घटना की परतें खुलती चली गई. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई रस्सी को भी बरामद कर लिया है. वहीं बेटे अर्सलान उसकी पत्नी शहजादी और दूसरे बेटे फरदीन को गिरफ्तार कर लिया है. 

TOPICS:

