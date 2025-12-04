पूर्व थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप... महिला ने कहा- चाकू से हमला हुआ, पुलिस ने शिकायत ही बदलवा दी!

उत्तर प्रदेश के बलिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां थाना फेफना में दो पुलिसकर्मियों सहित कुल छह लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. इन पर एक महिला को मारने-पीटने, अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं. मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, फेफना थाना क्षेत्र के बैरिया गांव की रहने वाली सौमरी देवी नाम की महिला ने आरोप लगाया है कि बीते 11 जून 2024 को एक पुराने जमीनी विवाद के चलते दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला किया था. हमलावरों ने चाकू से वार किए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद वह थाने पहुंची और शिकायत की, लेकिन वहां शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया.

महिला के अनुसार, उस समय थाने के प्रभारी रहे गजानंद चौबे और सब-इंस्पेक्टर अजय कुमार ने न केवल उनकी चोटों का मेडिकल कराने से इंकार कर दिया, बल्कि उन्हें गुमराह करते हुए घटना को न बताने का दबाव बनाया. सौमरी देवी ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के प्रभाव में पुलिसकर्मियों ने उनके बयान को बदलवाने की कोशिश की और दबाव डालकर उनके अंगूठे का निशान एक मनगढ़ंत शिकायत पर ले लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली के आदर्श नगर एसएचओ समेत 5 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज

महिला की शिकायत को पुलिस ने शुरू में नजरअंदाज़ कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए. अदालत के आदेश पर फेफना थाने में पूर्व प्रभारी गजानंद चौबे, एसआई अजय कुमार और चार अन्य लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया. इस मामले को लेकर SHO विश्वदीप सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है.

---- समाप्त ----