बहराइच में फिर बढ़ा भेड़ियों का आतंक, घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर किया हमला, हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक एक बार फिर से बढ़ गया है. यहां मंझारा तौकली के बाबा बंगला गांव में भेड़िये ने एक 3 वर्ष के लड़के पर हमला कर दिया. लेकिन ग्रामीणों ने हल्ला मचा कर बच्चे को बचा लिया. फिलहाल बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैसरगंज में भर्ती कराया गया है. बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

20 सितंबर की है घटना

जानकारी के अनुसार 20 सितंबर को गंधु झाला गांव में रक्षा राम के तीन वर्षीय पुत्र को भेड़िया घर के पास से ही उठा ले गया. आदमखोर जब 3 साल के मासूम को लेकर जा रहा था, तभी ग्रामीणों ने हल्ला मचा दिया. जिससे आदमखोर उसे घर से दूर कहीं छोड़कर भाग गया.

सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान दीप नरायन यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से बच्चे की तलाश शुरू की. जिसके बाद बच्चा खेत के पास मिल गया.

दहशत में ग्रामीण, अब तक 4 की मौत

ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते इस क्षेत्र में जंगली जानवरों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है. कई शिकायत के बाद भी विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

भेड़ियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. भेड़ियों के हमले में अब तक कुल 4 मौतें हो चुकी हैं. जबकि 7 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं.

