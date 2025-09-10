scorecardresearch
 

UP: मां ने 3 बेटियों को गला दबाकर मारा, फिर खुद भी दे दी जान... प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाने से पति से थी नाराज

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक महिला ने अपनी तीन बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी फांसी लगा लिया. बताया जाता है कि महिला तीनों बेटियों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहती थी. जिसको लेकर उसका पति से विवाद चल रहा था.

महिला ने तीन बेटियों को मारने के बाद खुद भी दी जान. (File Photo: Manudev Upadhyay/ITG)
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक महिला ने मंगलवार को अपनी तीन बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतकों की पहचान तेज कुमारी उर्फ ​​माया (29) और उसकी बेटियों गुंजन (7), कीतो (2) और मीरा (4 महीने) के रूप में हुई है. बताया जाता है कि तेजकुमारी बेटियों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहती थी और इसके लिए शहर भी जाना चाहती थी. 

एक ही कमरे में मिला तीनों का शव

बड़ौत के क्षेत्राधिकारी विजय कुमार ने बताया कि पुलिस को दोघट थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में मंगलवार देर शाम इस घटना की सूचना मिली. तेजकुमारी मूल रूप से पंजाब के जालंधर की रहने वाली थी. उसकी शादी टिकरी निवासी विकास कश्यप से हुई थी, जो दिल्ली में एक टूरिस्ट बस चलाता है.

यह भी पढ़ें: Delhi Crime: इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी पत्नी, नाराज होकर पति ने कर दी हत्या, फिर की सुसाइड की कोशिश

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि पति से विवाद के बाद महिला ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया. पुलिस ने बताया कि उसने पहले अपनी तीन बेटियों का गला घोंट दिया और फिर दुपट्टे से पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली. घटना के समय उसका पति घर के बाहर एक पेड़ के नीचे सो रहा था.

हालांकि, बाद में जब विकास ने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और उसे बंद पाया, तो उसने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि तीनों बच्चों के शव चारपाई पर और माया पंखे से लटकी हुई है.

बेटियों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहती थी तेजकुमारी

पुलिस के मुताबिक तेजकुमारी अपने बेटियों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहती थी. इसी को लेकर पति-पत्नी में आए दिन विवाद होता था. आरोप है कि पति विकास ने पत्नी से बात करना बंद कर दिया था. इसी बात से नाराज होकर तेजकुमारी ने पहले तीनों बच्चियों का गला दबाया और फिर खुद भी मौत को गले लगा लिया. विकास की यह दूसरी शादी थी. तेजकुमारी से उसने लव मैरिज की थी.

दोनों के बीच शुरू में सबकुछ सामान्य था, लेकिन धीरे-धीरे आपसी तकरार ने रिश्ते में कड़वाहट घोल दी. आखिरकार विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि एक मां ने अपने ही जिगर के टुकड़ों का गला दबाकर उनका जीवन खत्म कर दिया और खुद भी मौत को गले लगा लिया. घटना की जानकारी मिलते ही एसपी बागपत सूरज राय मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पति-पत्नी का विवाद सामने आया है. इसी के चलते महिला ने यह कदम उठाया है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
