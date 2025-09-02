scorecardresearch
 

Delhi Crime: इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी पत्नी, नाराज होकर पति ने कर दी हत्या, फिर की सुसाइड की कोशिश

पत्नी के रील बनाने और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि पर सक्रिय रहने पर पति को आपत्ति थी, इसलिए दोनों के बीच अक्सर बहस होती थी. इसके बाद अमन ने फांसी लगाने और ज़हर खाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

अमन ने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी जान ले ली (फोटो_ITG)
दिल्ली के नजफगढ़ में मगंलवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां सोशल मीडिया की लत ने एक परिवार को तहस-नहस कर दिया. एक पति ने अपनी पत्नी को महज इस लिए मार डाला क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाया करती थी. बीवी को बेरहमी से कत्ल करने के बाद पति ने खुदकुशी की कोशिश भी की. दंपति के दो मासूम बच्चे भी हैं. आखिर क्या हुआ इस परिवार को? जानिए इस सनसनीखेज मामले की पूरी कहानी.

कॉल और सनसनी
2 सितंबर 2025 की सुबह तड़के 4:23 बजे दिल्ली पुलिस की PCR यूनिट को एक कॉल मिली. कॉल नजफगढ़ पुलिस थाने में आई में आई, जिसमें कहा गया कि एक महिला की हत्या हो गई है. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और वहां का मंजर देखकर दंग रह गई.

कौन थी मृतक महिला?
मृतका की पहचान 30 वर्षीय महिला रानी (बदला हुआ नाम) के रूप में हुई. वह अपने पति अमन (35) के साथ नजफगढ़ के ओल्ड रोशनपुरा इलाके में किराए के मकान में रहती थी. इसी साल अप्रैल के पहीने में वे दोनों अपने बच्चों के साथ यहां रहने आए थे.

कौन है अमन?
अमन पेशे से ई-रिक्शा चालक था. लेकिन शौक उसे सोशल मीडिया की दुनिया में खींच लाया. इंस्टाग्राम पर उसके लगभग 6,000 फॉलोअर्स थे और वह खुद को सोशल मीडिया आर्टिस्ट कहता था. यही वजह थी कि अमन चाहता था कि उसकी पत्नी भी सोशल मीडिया से दूरी बना रखे.

सोशल मीडिया को लेकर झगड़ा
पत्नी के रील बनाने और इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर सक्रिय रहने पर अमन को सख्त आपत्ति थी. इसी को लेकर दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते थे. अमन का मानना था कि पत्नी की सोशल मीडिया गतिविधियां उनकी घरेलू जिंदगी पर असर डाल रही है.

हत्या की वारदात
यह झगड़ों का सिलसिला लगातार जारी था. 1 सितंबर की रात दोनों के बीच फिर इसी बात को लेकर बहस हो गई. इस बार झगड़ा इतना बढ़ा कि अमन ने गुस्से में पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

खुदकुशी की कोशिश
पत्नी की हत्या करने के बाद अमन को इतना पछतावा हुआ कि उसने खुद को भी खत्म करने की कोशिश की. पहले उसने फांसी लगाने और फिर जहर खाने का प्रयास किया. लेकिन इससे पहले कि वह अपनी जान ले पाता, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे काबू में कर लिया.

अस्पताल में भर्ती
इस तरह से पुलिस की वजह से अमन की जान बच गई. उसे तुरंत RTRM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

परिवार और बच्चे
इस दंपति के दो छोटे बच्चे भी हैं. 9 साल का बेटा और 5 साल का बेटा. दोनों इस दर्दनाक हादसे के बाद सदमे में हैं. मूल रूप से यह परिवार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का रहने वाला है.

पुलिस की जांच
दिल्ली पुलिस ने अमन के खिलाफ हत्या (IPC 302) समेत प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आगे की जांच से सच सामने आएगा. फिलहाल बच्चों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास पर पुलिस विचार कर रही है.

---- समाप्त ----
