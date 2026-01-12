scorecardresearch
 
दोस्त ने कार में बैठाकर पिलाई शराब, फिर रेत दिया गला, सोशल मीडिया से खुला राज

बागपत में दोस्ती और विश्वास को पैसों के लालच ने मौत में बदल दिया. अंबाला निवासी रेलवे टेक्नीशियन दीपक कुमार की हत्या उसके ही दोस्त रवि ने की. आरोपी ने दीपक को शराब पिलाकर कार में बैठाया और चाकू से गला रेतकर नहर में फेंक दिया. हत्या 30 लाख रुपये और रेलवे नौकरी के झांसे से जुड़ी है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

दोस्त ने ही कार में बैठाकर पिलाई शराब, फिर रेत दिया युवक का गला (Photo: ITG)
दोस्त ने ही कार में बैठाकर पिलाई शराब, फिर रेत दिया युवक का गला (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बागपत से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक शख्स ने जिस दोस्त पर आंख बंद कर भरोसा किया, वही उसके खून का प्यासा निकला. पैसों के लालच ने इस दोस्ती को बेरहमी से कत्ल में बदल दिया. अंबाला निवासी रेलवे टेक्नीशियन दीपक कुमार की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके ही रेलवे कर्मी दोस्त रवि ने की. पहले शराब पिलाई, फिर कार के अंदर चाकू से गला रेत दिया और शव को नहर में फेंक दिया. यह खौफनाक वारदात  30 लाख रुपये और रेलवे नौकरी के झांसे से जुड़ी है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है.

रेलवे में नौकरी के नाम पर लिए लिए थे 30 लाख  
 
 दरअसल, मृतक दीपक कुमार हरियाणा के अंबाला का रहने वाले थे, जो अंबाला में रेलवे टेक्नीशियन के पद पर तैनात थे, उन्हें यह नौकरी मृतक आश्रित कोटे से मिली थी. दीपक की दोस्ती पानीपत जिले के समालखा निवासी रवि से थी, जो दिल्ली में रेलवे कर्मचारी है. रवि ने दीपक के छोटे भाई संदीप को रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा दिया. इसके बदले करीब तीन साल पहले दीपक से 30 लाख रुपये और एक बाइक ले ली. लेकिन जब नौकरी नहीं लगी तो दीपक लगातार अपने पैसे वापस मांगने लगा. 

हाने से मिलने को बुलाया

इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रवि ने 5 लाख रुपये लौटाने का वादा किया, और इसी बहाने 7 जनवरी की शाम दीपक को मिलने बुलाया. 7 जनवरी की शाम दीपक हरियाणा के समालखा जाने के लिए घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा. कुछ देर बाद उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया. परिजन परेशान होते रहे, तलाश जारी रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. 

सोशल मीडिया के जरिए हुआ खुलासा

बीते शुक्रवार शाम सोशल मीडिया पर नहर में मिले एक अज्ञात शव की तस्वीर सामने आई. तस्वीर देखते ही परिजनों को आशंका हुई कि यह दीपक हो सकता है. इसके बाद दीपक के साले पुनीत ने रमाला थाने में रवि और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने जो खुलासा किया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है. रवि ने बताया कि उसने पहले दीपक को शराब पिलाई, फिर उसे कार में बैठाकर ले गया और कार के अंदर ही चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए किशनपुर बराल क्षेत्र की नहर में फेंक दिया, जहां शव जाल में फंस गया.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है. फिलहाल मुख्य आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है. यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

 
 

