आजम खान को Y कैटेगरी वापस मिली, जेल से बाहर आते ही बहाल हुई सुरक्षा

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की सुरक्षा एक बार फिर बहाल कर दी गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें पहले की तरह Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. इसके तहत अब आजम खान के साथ फिर से कमांडो तैनात रहेंगे.
जेल जाने के बाद वापस ले ली गई थी सुरक्षा
आजम खान की सुरक्षा उस वक्त वापस ले ली गई थी जब वे विभिन्न मामलों में जेल भेजे गए थे. हालांकि, जेल से रिहा होने और राजनीतिक गतिविधियों में फिर से सक्रिय होने के बाद अब प्रशासन ने उनकी सुरक्षा पुनः बहाल कर दी है.
फिर चलेंगे Y श्रेणी कमांडो के साथ
Y श्रेणी सुरक्षा के तहत आजम खान के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (PSO) और कमांडो दल तैनात रहेंगे, जो हर समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने उनके खिलाफ दर्ज मामलों और संभावित खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है.
लंबी राजनीतिक पारी और विवाद
आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और कई बार मंत्री रह चुके हैं. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए और वे लंबे समय तक जेल में रहे. रिहाई के बाद अब उनकी सुरक्षा बहाली को उनके राजनीतिक पुनरुत्थान का संकेत माना जा रहा है.
