scorecardresearch
 

Feedback

आजम खान को Y कैटेगरी वापस मिली, जेल से बाहर आते ही बहाल हुई सुरक्षा

सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की Y श्रेणी सुरक्षा फिर से बहाल कर दी गई है. जेल जाने के बाद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी, लेकिन रिहाई और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता के बाद प्रशासन ने सुरक्षा एक बार दिर दे दी है. अब उनके साथ कमांडो और पीएसओ तैनात रहेंगे, जिससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह हो गई है.

Advertisement
X
जेल जाने के बाद सुरक्षा वापस ले ली गई थी. (File Photo: ITG)
जेल जाने के बाद सुरक्षा वापस ले ली गई थी. (File Photo: ITG)

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की सुरक्षा एक बार फिर बहाल कर दी गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें पहले की तरह Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. इसके तहत अब आजम खान के साथ फिर से कमांडो तैनात रहेंगे.

जेल जाने के बाद वापस ले ली गई थी सुरक्षा
आजम खान की सुरक्षा उस वक्त वापस ले ली गई थी जब वे विभिन्न मामलों में जेल भेजे गए थे. हालांकि, जेल से रिहा होने और राजनीतिक गतिविधियों में फिर से सक्रिय होने के बाद अब प्रशासन ने उनकी सुरक्षा पुनः बहाल कर दी है.

फिर चलेंगे Y श्रेणी कमांडो के साथ
Y श्रेणी सुरक्षा के तहत आजम खान के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (PSO) और कमांडो दल तैनात रहेंगे, जो हर समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने उनके खिलाफ दर्ज मामलों और संभावित खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार 
टीचर बार बार ऐसी हरकतें करता था. (Photo: Representational)
क्लास में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में टीचर, बच्चों ने रिकॉर्ड किया वीडियो 
Swami Prasad Maurya meets Azam Khan: 721 years of punishment
स्वामी प्रसाद मौर्य की आजम खान से मुलाकात, क्या हुई बात? 
azam khan akhilesh yadav
क्या आजम खान को सपा के मार्गदर्शक मंडल में रखने की तैयारी है? 
Azam Khan
अखिलेश पर नरमी के बाद आजम खान क्यों हो रहे मायावती पर मुलायम? 

लंबी राजनीतिक पारी और विवाद
आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और कई बार मंत्री रह चुके हैं. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए और वे लंबे समय तक जेल में रहे. रिहाई के बाद अब उनकी सुरक्षा बहाली को उनके राजनीतिक पुनरुत्थान का संकेत माना जा रहा है.

Advertisement

सपा नेता आजम खान की Y श्रेणी सुरक्षा जेल से बाहर आने के बाद फिर बहाल कर दी गई है. पहले जेल जाने के चलते सुरक्षा हटा दी गई थी. अब उनके साथ फिर से कमांडो और पीएसओ तैनात रहेंगे, जिससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह बहाल हो गई है. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान सपा के मुस्लिम वोट बैंक का अहम चेहरा माने जाते हैं. जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने रामपुर में दोबारा राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं. उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इस समय विधायक हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement