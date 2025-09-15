'यह घटिया और समाज को बांटने वाली सोच...', रामभद्राचार्य की 'यूज एंड थ्रो' टिप्पणी पर भड़के अवधेश प्रसाद

अयोध्या से समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद अवधेश प्रसाद ने रामभद्राचार्य की मुस्लिम महिलाओं पर 'यूज एंड थ्रो' वाली टिप्पणी को उनकी 'घटिया सोच' बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता 'यह घटिया सोच समाज को बांटने वाली...', रामभद्राचार्य की 'यूज एंड थ्रो' टिप्पणी पर भड़के अवधेश प्रसाद है, और हमें इससे ऊपर उठना चाहिए.

मेरठ के विक्टोरिया पार्क में रामकथा के दौरान जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा था, 'जितनी दुर्गति इस्लाम में महिलाओं की है, उनकी ऐसी स्थिति कहीं देखी नहीं जाती. एक-एक महिला से 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर उनके बुजुर्ग होने पर तीन बार तलाक तलाक तलाक कहकर छोड़ देना. इस तरह का यूज एंड थ्रो हमारे यहां नहीं है.'

पाकिस्तान से मैच खेलना ठीक नहीं था

एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मैच पर बात करते हुए प्रसाद ने कहा कि मैच खेलना ठीक नहीं था, क्योंकि देश भर में इसका विरोध हुआ था. फिर भी, हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को हराकर देश का सम्मान बढ़ाया. उन्होंने खास तौर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव की तारीफ की, जो मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला ले चुके थे.

सेना का सम्मान सर्वोपरि: अवधेश प्रसाद

अवधेश प्रसाद ने इसे 'हजारों फीट ऊंचा सम्मान' बताया और खिलाड़ियों का अभिनंदन किया. सूर्यकुमार ने मैच को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को समर्पित किया, जिस पर सपा सांसद ने कहा कि सेना का सम्मान सर्वोपरि है. उन्होंने वादा किया कि केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार आने पर अग्निवीर योजना की कमियां 24 घंटे में दूर होंगी, और सेना भर्ती पुराने तरीके से होगी.

पीएम मोदी की मां को गाली देने के विवाद पर सपा सांसद ने सख्त रुख अपनाया. अवधेश प्रसाद ने कहा, 'मां तो मां होती है, चाहे पीएम की हो या गरीब की. मां का सम्मान सर्वोपरि है.' उन्होंने कहा कि गाली देने वाले की तुरंत जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत गलत है. बिहार में कांग्रेस-आरजेडी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान पीएम और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का मामला अभी गरम है, जिस पर पीएम मोदी ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी.

मिल्कीपुर उपचुनाव में 'वोट की डकैती' हुई

मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा की हार पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि वहां 'वोट चोरी' नहीं बल्कि 'वोट की डकैती' हुई थी. उन्होंने कहा, 'राम की धरती अयोध्या के मिल्कीपुर में वोटों की लूट हुई, जहां मेरे बेटे अजित प्रसाद को सपा ने टिकट दिया था. जीत निश्चित थी, लेकिन भाजपा ने लोकतंत्र का काला अध्याय लिख दिया.' फरवरी 2025 के उपचुनाव में भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने अजित को 61,710 वोटों से हरा दिया था. सपा ने उपचुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे. अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में अपनी जीत पर कहा कि वह प्रभु राम की कृपा से जीते हैं, और यह इतिहास में दर्ज होगा.

