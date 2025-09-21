अयोध्या: गेस्ट में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा तो कमरों से भागने लगीं लड़कियां

अयोध्या पुलिस ने शहर के बीचोंबीच स्थित एक गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है. मामले में पुलिस ने 11 लड़कियों को गिरफ्तार भी किया है. साथ ही गेस्ट हाउस मालिक गणेश अग्रवाल और उसके दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है. इस कार्रवाई के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई है.

पुलिस का अचानक छापा, मच गई अफरा-तफरी

शुक्रवार रात करीब 11 बजे पुलिस की चार थानों की संयुक्त टीम ने फतेहगंज इलाके के रानी सती गेस्ट हाउस पर छापा मारा. पांच गाड़ियों में सवार करीब 25 पुलिसकर्मी, जिनमें 6 महिला पुलिस भी शामिल थीं, मौके पर पहुंचे. यह गेस्ट हाउस पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी पर ही है. पुलिस के छापे से गेस्ट हाउस में अफरा-तफरी मच गई.

कमरों में मौजूद लड़कियां इधर-उधर भागने लगीं

छापेमारी के दौरान गेस्ट हाउस के कमरों में मौजूद लड़कियां इधर-उधर भागने लगीं. जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया. वहीं मौके पर जुटे लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया. भीड़ के बीच लड़कियां दुपट्टे से चेहरा छिपाती हुई पुलिस की गाड़ियों तक पहुंचाई गईं.

बिहार और गोरखपुर से लाई जाती थीं लड़कियां

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गेस्ट हाउस मालिक गणेश अग्रवाल लड़कियों को बिहार और गोरखपुर से लाकर रखता था. किसी को शक न हो, इसके लिए उन्हें गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी. खाना-पीना और जरूरी सामान सब कुछ अंदर ही मुहैया कराया जाता था.

एक लड़की के पास से पुलिस ने 1.35 लाख रुपये नकद भी बरामद किए हैं. रैकेट को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से शिकायत कर रहे थे. चार दिन पहले भी पुलिस ने गेस्ट हाउस में पूछताछ की थी, लेकिन उस समय लड़कियां गेस्ट बनकर ठहराई गई थीं. इसलिए अधिकारियों को ठोस सबूत नहीं मिला था. लेकिन इस बार पुख्ता सूचना के बाद छापा मारा गया और सेक्स रैकेट का खुलासा हो गया.

गेस्ट हाउस सील, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने कार्रवाई के बाद गेस्ट हाउस को सील कर दिया है. मालिक गणेश अग्रवाल और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पकड़ी गई 11 लड़कियों से थाने में पूछताछ की जा रही है. पुलिस की मानें तो इस रैकेट से जुड़े और लोगों की तलाश जारी है.

शहर में चर्चा का विषय बना मामला

रामनगरी अयोध्या में इस तरह का मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है. गेस्ट हाउस से महज कुछ दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद होने के बावजूद इतने दिनों तक अवैध धंधा चलता रहा. इस पर भी सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की गहन जांच की जाएगी और इसमें लिप्त हर व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होगी.

