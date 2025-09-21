scorecardresearch
 

Feedback

अयोध्या: गेस्ट में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा तो कमरों से भागने लगीं लड़कियां

अयोध्या में एक गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा था. पुलिस को इसके बारे में कई दिनों से शिकायत मिल रही थी. जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा और 11 लड़कियों व गेस्ट हाउस के मालिक एवं दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement
X
अयोध्या में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश. (Photo: Representational )
अयोध्या में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश. (Photo: Representational )

अयोध्या पुलिस ने शहर के बीचोंबीच स्थित एक गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है. मामले में पुलिस ने 11 लड़कियों को गिरफ्तार भी किया है. साथ ही गेस्ट हाउस मालिक गणेश अग्रवाल और उसके दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है. इस कार्रवाई के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई है.

पुलिस का अचानक छापा, मच गई अफरा-तफरी

शुक्रवार रात करीब 11 बजे पुलिस की चार थानों की संयुक्त टीम ने फतेहगंज इलाके के रानी सती गेस्ट हाउस पर छापा मारा. पांच गाड़ियों में सवार करीब 25 पुलिसकर्मी, जिनमें 6 महिला पुलिस भी शामिल थीं, मौके पर पहुंचे. यह गेस्ट हाउस पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी पर ही है. पुलिस के छापे से गेस्ट हाउस में अफरा-तफरी मच गई.

सम्बंधित ख़बरें

एकनाथ खडसे के दामाद प्रांजल खेवलकर एक और FIR दर्ज. (Photo: ITG)
महिला की फोटो-वीडियो बनाकर सेक्स रैकेट में फंसाने की साजिश, पूर्व मंत्री के दामाद पर लगे गंभीर आरोप 
sex racket
मथुरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए कई कपल 
Disha Patani house shootout Bareilly
दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद मुंबई में बढ़ी एक्ट्रेस की सुरक्षा 
बागपत का अंकित बना साइबर क्रिमिनल. (Photo: ITG)
सैकड़ों खाते और 5 करोड़... साइबर क्रिमिनल अंकित की कहानी 
ट्रक ने महिला कॉन्स्टेबल को कुचला 

यह भी पढ़ें: अयोध्या में पुलिस चौकी से 500 मीटर दूर चल रहा था सेक्स रैकेट, गेस्ट हाउस से 11 लड़कियां पकड़ी गईं, Video वायरल

कमरों में मौजूद लड़कियां इधर-उधर भागने लगीं

छापेमारी के दौरान गेस्ट हाउस के कमरों में मौजूद लड़कियां इधर-उधर भागने लगीं. जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया. वहीं मौके पर जुटे लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया. भीड़ के बीच लड़कियां दुपट्टे से चेहरा छिपाती हुई पुलिस की गाड़ियों तक पहुंचाई गईं. 

Advertisement

बिहार और गोरखपुर से लाई जाती थीं लड़कियां

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गेस्ट हाउस मालिक गणेश अग्रवाल लड़कियों को बिहार और गोरखपुर से लाकर रखता था. किसी को शक न हो, इसके लिए उन्हें गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी. खाना-पीना और जरूरी सामान सब कुछ अंदर ही मुहैया कराया जाता था.

यह भी पढ़ें: सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 41 साल की एक्ट्रेस गिरफ्तार... TV और बंगाली एक्ट्रेस को किया गया रेस्क्यू

एक लड़की के पास से पुलिस ने 1.35 लाख रुपये नकद भी बरामद किए हैं. रैकेट को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से शिकायत कर रहे थे. चार दिन पहले भी पुलिस ने गेस्ट हाउस में पूछताछ की थी, लेकिन उस समय लड़कियां गेस्ट बनकर ठहराई गई थीं. इसलिए अधिकारियों को ठोस सबूत नहीं मिला था. लेकिन इस बार पुख्ता सूचना के बाद छापा मारा गया और सेक्स रैकेट का खुलासा हो गया.

गेस्ट हाउस सील, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने कार्रवाई के बाद गेस्ट हाउस को सील कर दिया है. मालिक गणेश अग्रवाल और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पकड़ी गई 11 लड़कियों से थाने में पूछताछ की जा रही है. पुलिस की मानें तो इस रैकेट से जुड़े और लोगों की तलाश जारी है.

Advertisement

शहर में चर्चा का विषय बना मामला

रामनगरी अयोध्या में इस तरह का मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है. गेस्ट हाउस से महज कुछ दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद होने के बावजूद इतने दिनों तक अवैध धंधा चलता रहा. इस पर भी सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की गहन जांच की जाएगी और इसमें लिप्त हर व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement