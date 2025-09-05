scorecardresearch
 

सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 41 साल की एक्ट्रेस गिरफ्तार... TV और बंगाली एक्ट्रेस को किया गया रेस्क्यू

महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने 41 साल की एक्ट्रेस अनुष्का मोनी मोहन दास को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने फर्जी कस्टमर भेजे थे, जिसके बाद उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया. इसी के साथ पुलिस ने दो महिलाओं को भी रेस्क्यू किया है, जो टीवी सीरियल और बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

सेक्स रैकेट चलाती थी 41 साल की एक्ट्रेस. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र के ठाणे से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने एक 41 साल की एक्ट्रेस को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में अरेस्ट किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी न सिर्फ इस अवैध धंधे में शामिल थी, बल्कि उसने कई महिला एक्ट्रेस को भी इसमें धकेल दिया था. दो एक्ट्रेस को पुलिस ने रेस्क्यू किया है.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली थी. इसके बाद मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस की टीम ने पूरी प्लानिंग के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी एक्ट्रेस की पहचान अनुष्का मोनी मोहन दास के रूप में हुई है.

दरअसल, पुलिस ने दो फर्जी ग्राहकों को भेजा था, जिन्होंने पहले आरोपी महिला से संपर्क किया था. बातचीत होने के बाद आरोपी ने उन्हें बुधवार को मुंबई-अहमदाबाद हाइवे पर काशिमीरा स्थित एक मॉल में मिलने के लिए बुलाया.

पुलिस की टीम पहले से ही सतर्क थी. जैसे ही अनुष्का दास ने वहां पर उन फर्जी ग्राहकों से पैसे लिए, पुलिस ने मौके पर छापा मार दिया और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. इस दौरान पुलिस ने दो महिलाओं को भी रेस्क्यू किया, जिन्हें इस अवैध गतिविधि में जबरन शामिल कराया जा रहा था. दोनों महिलाएं टीवी सीरियल और बांग्ला सिनेमा में काम कर चुकी हैं.

यह भी पढ़ें: पुणे: महिला की फोटो-वीडियो बनाकर सेक्स रैकेट में फंसाने की साजिश, पूर्व मंत्री के दामाद पर लगे गंभीर आरोप

मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त मदन बल्लाल ने बताया कि आरोपी को मानव तस्करी से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(3) और पिटा अधिनियम (Immoral Traffic Prevention Act) के तहत गिरफ्तार किया गया है. वहीं, रेस्क्यू की गई दोनों महिलाओं को सुरक्षा और पुनर्वास के लिए एक शेल्टर होम भेजा गया है.

अधिकारियों ने कहा कि अब इस बात को लेकर जांच की जा रही है, जिससे यह पता लग सके कि आरोपी महिला इस धंधे में कब से लिप्त थी. क्या इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं? पुलिस को शक है कि इस रैकेट का नेटवर्क मुंबई और आसपास के इलाकों तक फैला हो सकता है. फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है.

